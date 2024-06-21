Не оладьи: ресторанная закуска из кабачка за копейки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Кабачки – универсальный овощ для приготовления легких и вкусных блюд. Из них получится отличный крем-суп, запеканка, рагу, блины и рулеты. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного торта из кабачков, с помидорами и крем сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 кг
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 4 ст. л.
  • Соль
  • Чеснок – 4 зуб. 
  • Крем сыр – 400 г
  • Йогурт или сливки – 100 г
  • Зелень
  • Томаты – 2 шт.

Способ приготовления: 

1. Кабачок натрите на терку. Часть на мелкой и часть на большой. Посолите и перемешайте. Оставьте на 10 минут. Всю влагу хорошо сцеживаем и выжимаем. Добавляем яйца, 2 измельченных зубчика чеснока и муку, перемешиваем. Масса должна быть густой, как на оладьи.

Основа для блюда

2. Выкладываем на горячую сковороду. Размазываем по поверхности и жарим на среднем огне с двух сторон до румяности. 

Крем сыр для начинки

3. Крем-сыр смешайте со щепоткой соли, зеленью и сливками (или йогуртом). Перемазываем каждый кабачковый блинчик и перекладываем тонко нарезанными томатами.

Спелые помидоры

Поставьте в холодильник на 1 час!

Готовый торт

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