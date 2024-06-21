Кабачки – универсальный овощ для приготовления легких и вкусных блюд. Из них получится отличный крем-суп, запеканка, рагу, блины и рулеты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного торта из кабачков, с помидорами и крем сыром.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 кг

Яйца – 2 шт.

Мука – 4 ст. л.

Соль

Чеснок – 4 зуб.

Крем сыр – 400 г

Йогурт или сливки – 100 г

Зелень

Томаты – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на терку. Часть на мелкой и часть на большой. Посолите и перемешайте. Оставьте на 10 минут. Всю влагу хорошо сцеживаем и выжимаем. Добавляем яйца, 2 измельченных зубчика чеснока и муку, перемешиваем. Масса должна быть густой, как на оладьи.

2. Выкладываем на горячую сковороду. Размазываем по поверхности и жарим на среднем огне с двух сторон до румяности.

3. Крем-сыр смешайте со щепоткой соли, зеленью и сливками (или йогуртом). Перемазываем каждый кабачковый блинчик и перекладываем тонко нарезанными томатами.

Поставьте в холодильник на 1 час!

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