Самым популярным блюдом из кабачков являются оладьи. Кроме того, овощ может стать основой для диетических и полезных котлет, которые следует запечь в духовке, а не пожарить на сковороде. Особенно вкусно такое блюдо дополнить зеленью и сыром.

Фудблогер Екатерина Шеетовская (shevetovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковых котлет с сыром.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт

морковь – 1 шт

сыр – 50 г

сметана – 1 ст. л.

овсяные хлопья – 4 ст. л.

соль и специи

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и натереть кабачок на терке. Тщательно отжать овощи руками от лишней жидкости.

2. Натереть морковь и сыр на терке. Добавить к кабачку.

3. Добавить в общую массу яйцо, сметану, специи и овсяные хлопья. Еще раз тщательно перемешать.

4. Из полученной массы сформировать котлеты и выложить их на противень, застеленный пергаментом.

5. Запекать при температуре 170 градусов 30 минут. Приятного аппетита!

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