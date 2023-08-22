Не только оладьи: как приготовить диетические и полезные котлеты из кабачка

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Не только оладьи: как приготовить диетические и полезные котлеты из кабачка

Самым популярным блюдом из кабачков являются оладьи. Кроме того, овощ может стать основой для диетических и полезных котлет, которые следует запечь в духовке, а не пожарить на сковороде. Особенно вкусно такое блюдо дополнить зеленью и сыром.

Фудблогер Екатерина Шеетовская (shevetovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковых котлет с сыром.

Рецепт котлет из кабачка

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • сыр – 50 г
  • сметана – 1 ст. л.
  • овсяные хлопья – 4 ст. л.
  • соль и специи
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и натереть кабачок на терке. Тщательно отжать овощи руками от лишней жидкости.

2. Натереть морковь и сыр на терке. Добавить к кабачку.

Котлеты из кабачков в духовке

3. Добавить в общую массу яйцо, сметану, специи и овсяные хлопья. Еще раз тщательно перемешать.

4. Из полученной массы сформировать котлеты и выложить их на противень, застеленный пергаментом.

Котлеты без мяса

5. Запекать при температуре 170 градусов 30 минут. Приятного аппетита!

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