Летом всегда хочется легких и питательных десертов. Поэтому ягодное суфле будет идеальным вариантом. В его основе сливки и греческий йогурт, поэтому вкус получается очень нежным. Массу не нужно выпекать, и она отлично держит форму, ведь застывает за счет желе.

Идея приготовления ягодного суфле опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. В оригинальном рецепте десерт готовится с клубникой. Но можно использовать также малину, смородину и ежевику.

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Ингредиенты:

400 г клубничного пюре (малинового, смородинового, ежевичного)

20 г желатина (4 ч. л.)

100 мл воды (1/2 стакана)

50 г сахара (2 ст. л. с горкой)

200 г греческого йогурта или сливочного сыра

100 мл сливок (жирностью 30-35%) (1/2 стакана)

Ингредиенты для декора:

свежая клубника или другие ягоды

Способ приготовления клубничного суфле:

1. Смешиваем холодную воду с желатином. Оставляем желатиновую массу при комнатной температуре на 15 минут.

2. Клубнику можно использовать свежую или замороженную. Моем и перебиваем погружным блендером, нам нужно клубничное пюре.

3. Переливаем пюре в сотейник, доводим до кипения и варим 2-3 минуты.

4. Добавляем в пюре сахар, перемешиваем.

5. В горячее пюре добавляем набухшую желатиновую массу и перемешиваем.

6. Смешиваем сливочный сыр со сливками до однородной консистенции.

7. Обьединяем теплое пюре со сливочным сыром и сливками. Сначала одну половину пюре, затем другую.

8. Накрываем массу пищевой пленкой "в контакт" и убираем в холодильник на 1 час.

9. Взбиваем массу в чаше комбайна. Если прошло 3-4 минуты и она не увеличивается в обьеме, значит она недостаточно охлажденная. Надо поставить в морозильную камеру еще на 15 минут, затем продолжить взбивать на высоких оборотах.

10. Масса должна немного увеличиться в объеме и стать воздушной.

11. Перекладываем клубничное суфле в пиалы и декорируем кусочками клубники.

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