Нежное ягодное суфле, которое тает во рту: можно приготовить из клубники, ежевики или смородины
Летом всегда хочется легких и питательных десертов. Поэтому ягодное суфле будет идеальным вариантом. В его основе сливки и греческий йогурт, поэтому вкус получается очень нежным. Массу не нужно выпекать, и она отлично держит форму, ведь застывает за счет желе.
Идея приготовления ягодного суфле опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. В оригинальном рецепте десерт готовится с клубникой. Но можно использовать также малину, смородину и ежевику.
Ингредиенты:
- 400 г клубничного пюре (малинового, смородинового, ежевичного)
- 20 г желатина (4 ч. л.)
- 100 мл воды (1/2 стакана)
- 50 г сахара (2 ст. л. с горкой)
- 200 г греческого йогурта или сливочного сыра
- 100 мл сливок (жирностью 30-35%) (1/2 стакана)
Ингредиенты для декора:
- свежая клубника или другие ягоды
Способ приготовления клубничного суфле:
1. Смешиваем холодную воду с желатином. Оставляем желатиновую массу при комнатной температуре на 15 минут.
2. Клубнику можно использовать свежую или замороженную. Моем и перебиваем погружным блендером, нам нужно клубничное пюре.
3. Переливаем пюре в сотейник, доводим до кипения и варим 2-3 минуты.
4. Добавляем в пюре сахар, перемешиваем.
5. В горячее пюре добавляем набухшую желатиновую массу и перемешиваем.
6. Смешиваем сливочный сыр со сливками до однородной консистенции.
7. Обьединяем теплое пюре со сливочным сыром и сливками. Сначала одну половину пюре, затем другую.
8. Накрываем массу пищевой пленкой "в контакт" и убираем в холодильник на 1 час.
9. Взбиваем массу в чаше комбайна. Если прошло 3-4 минуты и она не увеличивается в обьеме, значит она недостаточно охлажденная. Надо поставить в морозильную камеру еще на 15 минут, затем продолжить взбивать на высоких оборотах.
10. Масса должна немного увеличиться в объеме и стать воздушной.
11. Перекладываем клубничное суфле в пиалы и декорируем кусочками клубники.
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