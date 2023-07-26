Нежное ягодное суфле, которое тает во рту: можно приготовить из клубники, ежевики или смородины

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Нежное ягодное суфле, которое тает во рту: можно приготовить из клубники, ежевики или смородины

Летом всегда хочется легких и питательных десертов. Поэтому ягодное суфле будет идеальным вариантом. В его основе сливки и греческий йогурт, поэтому вкус получается очень нежным. Массу не нужно выпекать, и она отлично держит форму, ведь застывает за счет желе.

Идея приготовления ягодного суфле опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. В оригинальном рецепте десерт готовится с клубникой. Но можно использовать также малину, смородину и ежевику.

Нежное ягодное суфле, которое тает во рту: можно приготовить из клубники, ежевики или смородины
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Ингредиенты:

  • 400 г клубничного пюре (малинового, смородинового, ежевичного)
  • 20 г желатина (4 ч. л.)
  • 100 мл воды (1/2 стакана)
  • 50 г сахара (2 ст. л. с горкой)
  • 200 г греческого йогурта или сливочного сыра
  • 100 мл сливок (жирностью 30-35%) (1/2 стакана)

Ингредиенты для декора:

  • свежая клубника или другие ягоды

Способ приготовления клубничного суфле:

Нежное ягодное суфле, которое тает во рту: можно приготовить из клубники, ежевики или смородины

1. Смешиваем холодную воду с желатином. Оставляем желатиновую массу при комнатной температуре на 15 минут.

2. Клубнику можно использовать свежую или замороженную. Моем и перебиваем погружным блендером, нам нужно клубничное пюре.

Нежное ягодное суфле, которое тает во рту: можно приготовить из клубники, ежевики или смородины

3. Переливаем пюре в сотейник, доводим до кипения и варим 2-3 минуты.

4. Добавляем в пюре сахар, перемешиваем.

5. В горячее пюре добавляем набухшую желатиновую массу и перемешиваем.

6. Смешиваем сливочный сыр со сливками до однородной консистенции.

Нежное ягодное суфле, которое тает во рту: можно приготовить из клубники, ежевики или смородины

7. Обьединяем теплое пюре со сливочным сыром и сливками. Сначала одну половину пюре, затем другую.

8. Накрываем массу пищевой пленкой "в контакт" и убираем в холодильник на 1 час.

Нежное ягодное суфле, которое тает во рту: можно приготовить из клубники, ежевики или смородины

9. Взбиваем массу в чаше комбайна. Если прошло 3-4 минуты и она не увеличивается в обьеме, значит она недостаточно охлажденная. Надо поставить в морозильную камеру еще на 15 минут, затем продолжить взбивать на высоких оборотах.

Нежное ягодное суфле, которое тает во рту: можно приготовить из клубники, ежевики или смородины

10. Масса должна немного увеличиться в объеме и стать воздушной.

11. Перекладываем клубничное суфле в пиалы и декорируем кусочками клубники.

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