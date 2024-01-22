Оригинальное тирамису "Рафаэлло": готовится без яиц

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Оригинальное тирамису 'Рафаэлло': готовится без яиц

Так тирамису вы еще точно не готовили. Вместо крема на сырых желтках и кофе можно использовать нежную кокосовую массу. Получится очень вкусное и эффектное тирамису "Рафаэлло"

Идея приготовления тирамису "Рафаэлло" опубликована на странице фудблогера Ирины Лазун (iren.lazun) в Instagram. Для пропитки отлично подойдет кокосовое молоко.

Оригинальное тирамису ''Рафаэлло'': готовится без яиц

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 20 шт.

Для крема:

  • маскарпоне – 250 г
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  • сливки 33% – 350 мл
  • сгущенка 160 г
  • кокосовая стружка – 30 г
  • кокосовое молоко (можно заменить на обычное) – 1 ст. л.
  • сахар – 3-4 ст. л.
  • измельченный миндаль – по желанию

Для пропитки:

  • кокосовое молоко (можно обычное) – 170-200 мл
  • сахар – 1 ст. л.

Для украшения:

  • кокосовая стружка – 30 г

Способ приготовления:

Оригинальное тирамису ''Рафаэлло'': готовится без яиц

1. К маскарпоне добавить сахар, кокосовое молоко (или обыкновенное), взбить миксером до однородности, добавить сгущенку, перемешать, отставить.

2. Далее холодные сливки взбить сначала на минимальной мощности секунд 10, далее увеличить на максимальную, до загустения.

Оригинальное тирамису ''Рафаэлло'': готовится без яиц

3. Сливки добавить к крему и лопаткой перемешать до однородности, затем добавить кокосовую стружку, снова перемешать.

Оригинальное тирамису ''Рафаэлло'': готовится без яиц

4. Кокосовое молоко смешать с сахаром.

Оригинальное тирамису ''Рафаэлло'': готовится без яиц

5. Печенье погрузить в кокосовое молоко секунд по 10 с каждой стороны и выложить в форму одним слоем.

Оригинальное тирамису ''Рафаэлло'': готовится без яиц

6. Далее выложить половину крема, по желанию посыпать измельченным миндалем, далее второй слой печенья, сверху слой крема. Можно сделать это в 2 этапа: половину покрыть ровным слоем и сверху половину отсадить с помощью кондитерского мешка с насадкой, присыпать кокосовой стружкой.

Оригинальное тирамису ''Рафаэлло'': готовится без яиц

7. Убираем в холодильник на 8 часов, а лучше на ночь.

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