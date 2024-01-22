Так тирамису вы еще точно не готовили. Вместо крема на сырых желтках и кофе можно использовать нежную кокосовую массу. Получится очень вкусное и эффектное тирамису "Рафаэлло"

Идея приготовления тирамису "Рафаэлло" опубликована на странице фудблогера Ирины Лазун (iren.lazun) в Instagram. Для пропитки отлично подойдет кокосовое молоко.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 20 шт.

Для крема:

маскарпоне – 250 г

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сливки 33% – 350 мл

сгущенка 160 г

кокосовая стружка – 30 г

кокосовое молоко (можно заменить на обычное) – 1 ст. л.

сахар – 3-4 ст. л.

измельченный миндаль – по желанию

Для пропитки:

кокосовое молоко (можно обычное) – 170-200 мл

сахар – 1 ст. л.

Для украшения:

кокосовая стружка – 30 г

Способ приготовления:

1. К маскарпоне добавить сахар, кокосовое молоко (или обыкновенное), взбить миксером до однородности, добавить сгущенку, перемешать, отставить.

2. Далее холодные сливки взбить сначала на минимальной мощности секунд 10, далее увеличить на максимальную, до загустения.

3. Сливки добавить к крему и лопаткой перемешать до однородности, затем добавить кокосовую стружку, снова перемешать.

4. Кокосовое молоко смешать с сахаром.

5. Печенье погрузить в кокосовое молоко секунд по 10 с каждой стороны и выложить в форму одним слоем.

6. Далее выложить половину крема, по желанию посыпать измельченным миндалем, далее второй слой печенья, сверху слой крема. Можно сделать это в 2 этапа: половину покрыть ровным слоем и сверху половину отсадить с помощью кондитерского мешка с насадкой, присыпать кокосовой стружкой.

7. Убираем в холодильник на 8 часов, а лучше на ночь.

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