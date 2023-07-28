В летний период тирамису часто готовят с клубникой или персиками. Именно сейчас пришел черед малины. Ягода в меру сладкая, с легкой кислинкой. Поэтому она отлично сочетается с нежным печеньем савоярди.

Идея приготовления малинового тирамису опубликована на странице фудблогера Валирии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Десерт полностью безопасный, потому что готовится без использования сырых яиц.

Ингредиенты:

малина 175 г + 1 ст.л. сахарной пудры с горкой

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малина 130 г+1 ст.л. сахарной пудры (для начинки внутрь)

маскарпоне – 250 г

сливки 33% – 150 мл + сахарная пудра 50 г

печенье савоярди – 13 шт\

Способ приготовления:

1. Малину (175 г) с сахарной пудрой измельчаем блендером до однородности. Это основа, в которую будем погружать печенье.

2. В отдельном сосуде измельчаем блендером малину (130 г) с сахарной пудрой.

3. Холодные сливки с сахарной пудрой взбиваем до мягких пиков, добавляем маскарпоне и взбиваем минуты 3-5 до однородной плотной массы.

4. Савоярди смачиваем в пюре, выкладываем в форму.

5. Сверху распределяем 1/2 крема, сверху снова выкладываем печенье, смоченное в пюре, распределяем остатки крема, накрываем пищевой пленкой и в холодильник на ночь.

6. Украшаем по желанию.

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