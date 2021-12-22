Оригинальные мясные блюда для новогоднего стола: 2 идеи от Лизы Глинской

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Оригинальные мясные блюда для новогоднего стола: 2 идеи от Лизы Глинской

На праздничном новогоднем столе всегдашняя должны быть мясные, сытные блюда. Приготовить можно любые на свой вкус, начиная от котлет, буженины, отбивных, кручеников, салатов с мясом. Но если вам уже проелись привычные блюда, всегда можно поэкспериментировать и сделать даже привычные блюда оригинальными.

Кулинар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептами вкусных вкусных мясных блюд для праздничного стола, которую вы приготовите всего за 30-40 минут.

Рецепты мясных блюд

1. Курица в апельсиновом соусе

  • куриное филе – 500 г

  • мука – 30 г

  • апельсин – 2 шт.

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  • чеснок – 2 зуб.

  • перец чили – 1/3 шт.

  • мед – 1,5 ч. л.

  • сухой имбирь – 1/2 ч. л.

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе хорошо помойте и просушите, после нарежьте небольшими кусочками.

Как вкусно приготовить курицу с соусом

2. Переложите мясо в миску, посолите и хорошо перемешайте.

Маринад: помойтеапельсини натрите на мелкой терке цедру, сюда добавьте апельсиновый фреш, перемешайте.

3. Измельчите чеснок, нарежьте мелким кубиком перец чили и все добавьте снова в миску.

Апельсиновый маринад для курицы

4. Туда же добавьте мед, имбирь, соль и перемешайте, соус готов.

5. Мясо хорошо обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле до золотистости и уберите его со сковороды.

6. Налейте в сковороду соус, положите мясо и поставьте на слабый огонь, чтобы мясо хорошо протушилось, а соус загустел.

Куриное мясо с соусом

Готовое блюдо лучше всего подавать горячим.

2. Мясо по-французски

Мясо по-французски

Ингредиенты:

  • филе индейки – 1 кг

  • картофель – 6-8 шт.

  • твердый сыр – 150 г

  • лук – 3 шт.

  • масло растительное – 20 мл

  • твердый сыр – 150 г

Сыр для блюда

  • лук – 3 шт.

  • горчица острая – 1 ст. л.

  • майонез – 100 г

  • сметана – 100 г

  • соль, перец белый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе индейки нарежьте, посолите, поперчите и выложите мясо на противень, на который разрежьте и положите рукав для запекания, смажьте растительным маслом.

2. Лук нарежьте тонкими полукольцами, положите сверху на мясо.

Как приготовить мясо по-французски

3. Картофель нарежьте слайсами, выложите на лук, посолите, поперчите, сверху смажьте майонезом, присыпьте натертым сыром и отправьте в духовку на 20-25 минут при 180 С.

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