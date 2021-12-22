Оригинальные мясные блюда для новогоднего стола: 2 идеи от Лизы Глинской

На праздничном новогоднем столе всегдашняя должны быть мясные, сытные блюда. Приготовить можно любые на свой вкус, начиная от котлет, буженины, отбивных, кручеников, салатов с мясом. Но если вам уже проелись привычные блюда, всегда можно поэкспериментировать и сделать даже привычные блюда оригинальными.

Кулинар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептами вкусных вкусных мясных блюд для праздничного стола, которую вы приготовите всего за 30-40 минут.

1. Курица в апельсиновом соусе

куриное филе – 500 г

мука – 30 г

апельсин – 2 шт.

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чеснок – 2 зуб.

перец чили – 1/3 шт.

мед – 1,5 ч. л.

сухой имбирь – 1/2 ч. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе хорошо помойте и просушите, после нарежьте небольшими кусочками.

2. Переложите мясо в миску, посолите и хорошо перемешайте.

Маринад: помойтеапельсини натрите на мелкой терке цедру, сюда добавьте апельсиновый фреш, перемешайте.

3. Измельчите чеснок, нарежьте мелким кубиком перец чили и все добавьте снова в миску.

4. Туда же добавьте мед, имбирь, соль и перемешайте, соус готов.

5. Мясо хорошо обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле до золотистости и уберите его со сковороды.

6. Налейте в сковороду соус, положите мясо и поставьте на слабый огонь, чтобы мясо хорошо протушилось, а соус загустел.

Готовое блюдо лучше всего подавать горячим.

2. Мясо по-французски

Ингредиенты:

филе индейки – 1 кг

картофель – 6-8 шт.

твердый сыр – 150 г

лук – 3 шт.

масло растительное – 20 мл

твердый сыр – 150 г

лук – 3 шт.

горчица острая – 1 ст. л.

майонез – 100 г

сметана – 100 г

соль, перец белый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе индейки нарежьте, посолите, поперчите и выложите мясо на противень, на который разрежьте и положите рукав для запекания, смажьте растительным маслом.

2. Лук нарежьте тонкими полукольцами, положите сверху на мясо.

3. Картофель нарежьте слайсами, выложите на лук, посолите, поперчите, сверху смажьте майонезом, присыпьте натертым сыром и отправьте в духовку на 20-25 минут при 180 С.

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