Если вы соблюдаете правильное питание, но не можете жить без сладкого – такой десерт для вас. Готовится он без жарки и духовки, а на водяной бане. Масса пропаривается, становится пышной и очень нежной.

Идея приготовления сырного десерта на водяной бане опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak_nata в Instagram. Вместо пшеничной муки нужно использовать рисовую – так гораздо полезнее.

Ингредиенты:

сыр – 180 г

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яйцо – 1 шт

сахар – 1 ч.л.

соль – щепотка

цедра 1/2 лимона

мука рисовая – 1 ч.л. с горкой 6 г

Способ приготовления:

1. Сыр разомнуть вилкой. Добавить яйцо, сахар, соль, цедру, рисовую муку. Сочетайте все ингредиенты. Выложить в жаропрочную форму, смазанную сливочным маслом. Можно вместо масла использовать пергамент.

2. Перенести в сковороду. Можно готовить и в кастрюле с толстым дном.

3. Вылить в сковороду кипяток.

4. Накрыть крышкой.

5. Готовить на водяной бане при интенсивном кипении, пока запеканка хорошо не поднимется (это займет примерно 20 минут).

6. Провести лопаткой по краю, накрыть тарелкой и перевернуть.

7. Подаем с вкусной ароматной апельсиновой карамелью и наслаждаемся. Это очень вкусно.

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