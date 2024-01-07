Полезный творожный десерт на водяной бане: как приготовить
Если вы соблюдаете правильное питание, но не можете жить без сладкого – такой десерт для вас. Готовится он без жарки и духовки, а на водяной бане. Масса пропаривается, становится пышной и очень нежной.
Идея приготовления сырного десерта на водяной бане опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak_nata в Instagram. Вместо пшеничной муки нужно использовать рисовую – так гораздо полезнее.
Ингредиенты:
- сыр – 180 г
- яйцо – 1 шт
- сахар – 1 ч.л.
- соль – щепотка
- цедра 1/2 лимона
- мука рисовая – 1 ч.л. с горкой 6 г
Способ приготовления:
1. Сыр разомнуть вилкой. Добавить яйцо, сахар, соль, цедру, рисовую муку. Сочетайте все ингредиенты. Выложить в жаропрочную форму, смазанную сливочным маслом. Можно вместо масла использовать пергамент.
2. Перенести в сковороду. Можно готовить и в кастрюле с толстым дном.
3. Вылить в сковороду кипяток.
4. Накрыть крышкой.
5. Готовить на водяной бане при интенсивном кипении, пока запеканка хорошо не поднимется (это займет примерно 20 минут).
6. Провести лопаткой по краю, накрыть тарелкой и перевернуть.
7. Подаем с вкусной ароматной апельсиновой карамелью и наслаждаемся. Это очень вкусно.
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