Проще оладок: вкусные кабачковые вафли за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Проще оладок: вкусные кабачковые вафли за 15 минут

Кабачковые вафли – самое простое блюдо, которое можно приготовить из минимума ингредиентов и всего за 10-15 минут. Для того, чтобы тесто не было слишком жидким, обязательно оставьте натертые кабачки на 15 минут, после слейте сок и добавьте оставшиеся ингредиенты. 

Что приготовить из кабачков

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом хрустящих кабачковых вафель с твердым сыром, которые готовятся всего 15 минут. 

Рецепт вафель из кабачков
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Ингредиенты: 

  • кабачки – 1 шт. 
  • яйца – 1 шт. 
  • твердый сыр – 80 г
  • мука – 2-3 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • сметана – 1 ст. л.
  • соль, перец –  по вкусу 

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите, посолите и оставьте на 15 минут. После отожмите кабачки и слейте сок. 

Тертые кабачки

2. Добавьте яйцо, муку, разрыхлитель, сметану, соль, перец и натертый твердый сыр, перемешайте.

Основа для блюда

 3. Разогрейте вафельницу, выложите ложкой тесто и выпекайте по 4 минуты с каждой стороны. 

Сколько выпекать вафли из кабачка

Подавайте со сметаной! 

Готовые вафли

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