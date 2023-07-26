Кабачковые вафли – самое простое блюдо, которое можно приготовить из минимума ингредиентов и всего за 10-15 минут. Для того, чтобы тесто не было слишком жидким, обязательно оставьте натертые кабачки на 15 минут, после слейте сок и добавьте оставшиеся ингредиенты.

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом хрустящих кабачковых вафель с твердым сыром, которые готовятся всего 15 минут.

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Ингредиенты:

кабачки – 1 шт.

яйца – 1 шт.

твердый сыр – 80 г

мука – 2-3 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

сметана – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите, посолите и оставьте на 15 минут. После отожмите кабачки и слейте сок.

2. Добавьте яйцо, муку, разрыхлитель, сметану, соль, перец и натертый твердый сыр, перемешайте.

3. Разогрейте вафельницу, выложите ложкой тесто и выпекайте по 4 минуты с каждой стороны.

Подавайте со сметаной!

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