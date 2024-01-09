Когда ребенок начинает подрастать и употреблять в пищу не только материнское молоко, очень важно привить ему любовь ко всем продуктам питания, несущим пользу здоровью. Однако довольно часто ребенок отказывается есть рыбу. Она может не нравиться ей на вкус или вид.

Именно в таком случае на помощь придут рыбные котлеты, которые являются не только полезными, но и красивыми с виду. Ребенок с удовольствием будет наслаждаться интересным видом блюда. Рецепт именно таких котлет в Instagram опубликовала фудблогер с ником blw.babies.

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Ингредиенты

Рыба (хек, или треска) – 150-200 гр

Желток – 1 шт

Морковь среднего размера – 1 шт

Специи по вкусу (чеснок, петрушка, укроп)

Способ приготовления

1. Филе рыбы проверить на наличие косточек и отправить в блендер.

2. К чаше блендера добавить сырую морковь, нарезанную на кусочки, а также желток и специи.

3. Взбить блендером до получения одноразной массы.

4. Сформировать котлеты (должно получиться примерно 8 шт).

Такие котлеты можно поджарить на сковороде, сварить на пару или тушить со сметаной. А для того чтобы детям было интереснее употреблять в пищу рыбные колтеты, их можно сделать интересной формы. Для этого на помощь придут формочки для печенья.

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