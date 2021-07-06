Рыбные котлеты без лука и муки на скорую руку от Лизы Глинской

Котлеты – очень сытное и вкусное блюдо, которое очень просто готовится, а самое главное – если вы не любите мясо, его легко можно заменить рыбой, от этого блюдо станет еще легче и ароматнее.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась в своем YouTube-канале рецептом вкусных, сочных рыбных рубленных котлет без лука. (чтобы посмотреть видео, доспорьте страницу до конца)

Рыбные котлеты

Ингредиенты:

рыба белая – 150 г

рыба красная – 150 г

мука – 10 г

яйца – 1 шт.

растительное масло – 1-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом порубите рыбу, порежьте ее очень мелки кубиком. Соедините два фарша в одной миске, добавьте яйцо, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. На разогретую сковороду налейте растительное масло, ложкой выложите карелы и жарьте около 2 минут до золотистого цвета.

Подавать блюдо лучше со свежим овощным салатом, овощами-гриль, сметаной, солениями или просто зеленью.

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