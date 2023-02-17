Очень нежная творожная запеканка "Рафаэлло": рецепт без манки и сметаны
Творожная запеканка – это вкусное, полезное и сытное блюдо для завтрака, а также альтернатива многим десертам. Ее можно по-разному приготовить: с манкой, яблоками, изюмом или даже тыквой, а также без яиц, муки и сахара, заменяя ингредиенты другими.
В одном из кулинарных блогов (recepti_svitlana21) в Instagram был опубликован рецепт сырной запеканки "Рафаэлло", в которую для особого вкуса советуют добавить кокосовую стружку.
Ингредиенты:
- творог – 400 г
- яйца – 3 шт
- мука – 70-80 г
- натуральный йогурт – 70 г
- разрыхлитель – 10 г
- сахар – 100 г
- кокосовая стружка – 40 г
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйца, сахар и йогурт. Взбить блендером до однородной массы.
2. В полученную массу добавить разрыхлитель и муку. Перемешать.
3. Напоследок добавить кокосовую стружку. Перемешать.
4. Получившуюся массу выложить в форму, застеленную пергаментом.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
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