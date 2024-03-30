Самый вкусный боб-гуляш: настоящая легенда закарпатской кухни
Боб-гуляш, как и бограч, является традиционным блюдом закарпатской кухни. Боб-гуляш славится своей питательностью, отличным ароматом и непревзойденным вкусом, ни с чем не сравнимым.
Чтобы приготовить боб-гуляш так, как это делают на Закарпатье, нужно следовать рецепту фудблогера Алекса Миля. В Instagram он подробно рассказал, как это делать и какие ингредиенты необходимы.
Ингредиенты
- Копченые ребра – 500 гр
- Копченая колбаса – 200 гр
- Фасоль консервированная или отварная – 500 гр
- Вода – 2500 мл
- Морковь – 200 гр
- Пюре из томатов или домашний кетчуп – 300 мл.
- Лук – 400 гр
- Корень сельдерея – 150 гр
- Соль
- Перец
- Копченая паприка – 1 ст.л.
- Лавровый лист – 2 шт
- Перец горошком – 10 шт
- Мука – 2 ст.л.
Ингредиенты для галушек
- Яйца – 1 шт
- Соль
- Мука – 90-110 гр
Способ приготовления
1. В кастрюлю вливаем воду, вбрасываем ребра, две целых луковицы, соль, лавровый лист и перец горошком. Варим в течение 15 минут.
2. Добавляем нарезанную кубиком морковь и корень сельдерея и варим еще 15 минут.
3. В сковороду вливаем масло, добавляем нарубленную луковицу и жарим 5 минут. Вбрасываем нарезанную копченую колбасу, и жарим еще 5-6 минут.
4. Добавляем соль, перец, паприку и вымешиваем. Всыпаем муку и снова хорошо размешиваем.
5. Вливаем 3-4 черпака воды. Добавляем томатное пюре или умеры в собственном соке. Хорошо вымешивая тушим в течение 10 минут.
6. Достаем луковицы из кастрюли и выбрасываем. Ребра достаем, отделяем мясо от кости и нарезаем небольшими кусками и бросаем обратно в кастрюлю. Добавляем зажарку из сковороды. Для вкуса добавляем острый перец и при необходимости добавляем соль и перец.
7. Добавляем консервированную фасоль и провариваем 15 минут.
8. Пока готовится блюдо, делаем галушки. Яйцо соединяем с солью и постепенно добавляем муку, пока не получится мягкое тесто. От теста отделяем небольшие куски. Это и будут галушки.
9. Отправляем галушки в блюдо и варим еще 7 минут.
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