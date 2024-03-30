Боб-гуляш, как и бограч, является традиционным блюдом закарпатской кухни. Боб-гуляш славится своей питательностью, отличным ароматом и непревзойденным вкусом, ни с чем не сравнимым.

Чтобы приготовить боб-гуляш так, как это делают на Закарпатье, нужно следовать рецепту фудблогера Алекса Миля. В Instagram он подробно рассказал, как это делать и какие ингредиенты необходимы.

Ингредиенты

Копченые ребра – 500 гр

Видео дня

Копченая колбаса – 200 гр

Фасоль консервированная или отварная – 500 гр

Вода – 2500 мл

Морковь – 200 гр

Пюре из томатов или домашний кетчуп – 300 мл.

Лук – 400 гр

Корень сельдерея – 150 гр

Соль

Перец

Копченая паприка – 1 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт

Перец горошком – 10 шт

Мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для галушек

Яйца – 1 шт

Соль

Мука – 90-110 гр

Способ приготовления

1. В кастрюлю вливаем воду, вбрасываем ребра, две целых луковицы, соль, лавровый лист и перец горошком. Варим в течение 15 минут.

2. Добавляем нарезанную кубиком морковь и корень сельдерея и варим еще 15 минут.

3. В сковороду вливаем масло, добавляем нарубленную луковицу и жарим 5 минут. Вбрасываем нарезанную копченую колбасу, и жарим еще 5-6 минут.

4. Добавляем соль, перец, паприку и вымешиваем. Всыпаем муку и снова хорошо размешиваем.

5. Вливаем 3-4 черпака воды. Добавляем томатное пюре или умеры в собственном соке. Хорошо вымешивая тушим в течение 10 минут.

6. Достаем луковицы из кастрюли и выбрасываем. Ребра достаем, отделяем мясо от кости и нарезаем небольшими кусками и бросаем обратно в кастрюлю. Добавляем зажарку из сковороды. Для вкуса добавляем острый перец и при необходимости добавляем соль и перец.

7. Добавляем консервированную фасоль и провариваем 15 минут.

8. Пока готовится блюдо, делаем галушки. Яйцо соединяем с солью и постепенно добавляем муку, пока не получится мягкое тесто. От теста отделяем небольшие куски. Это и будут галушки.

9. Отправляем галушки в блюдо и варим еще 7 минут.

Также на OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты: