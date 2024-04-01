Сочные куриные биточки без муки: как приготовить с хрустящей корочкой
Во время приготовления куриных биточков нужно соблюдать правильную технологию, поскольку блюдо может получиться сухим и достаточно жестким.
Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram рассказала, как приготовить куриные биточки так, чтобы они получились очень сочными и имели хрустящую корочку, не используя при этом муку.
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт
- Соль
- Перец
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- Вода – 2 ст.л.
- Чеснок – 3 зуб
- Паприка – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Мясо нарезаем на пластины, добавляем соль и перец.
2. В отдельной емкости смешиваем яйца с измельченным чесноком, соевым соусом, паприкой и крахмалом, разведенным в холодной воде.
3. Выкладываем курицу в маринад и оставляем на 20 минут.
4. Обжариваем на сковороде с разогретым маслом в течение 4 минут с каждой стороны, или до образования золотистой корочки.
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