Во время приготовления куриных биточков нужно соблюдать правильную технологию, поскольку блюдо может получиться сухим и достаточно жестким.

Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram рассказала, как приготовить куриные биточки так, чтобы они получились очень сочными и имели хрустящую корочку, не используя при этом муку.

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт

Соль

Перец

Соевый соус – 2 ст.л.

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Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Вода – 2 ст.л.

Чеснок – 3 зуб

Паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Мясо нарезаем на пластины, добавляем соль и перец.

2. В отдельной емкости смешиваем яйца с измельченным чесноком, соевым соусом, паприкой и крахмалом, разведенным в холодной воде.

3. Выкладываем курицу в маринад и оставляем на 20 минут.

4. Обжариваем на сковороде с разогретым маслом в течение 4 минут с каждой стороны, или до образования золотистой корочки.

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