Рыбные котлеты – вкусное, диетическое и полезное блюдо, которое можно готовить из разных видов рыбы и даже консерв. Самое важное – сделать удачный фарш и не забить его мукой, чтобы котлеты не были слишком тугими.

Фудблогер Мария Моркляник (mariamorklianyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом рыбных котлет без хлеба и муки. В фарш в таком случае можно добавить сливки – они делают блюдо очень нежным и сочным, а также панировочные сухари – котлеты благодаря им будут прекрасно держать форму.

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Ингредиенты:

филе белой рыбы (в рецепте используется щепа)

лук – 1 шт

яйцо – 1 шт

морковь

специи

соль

укроп

пармезан, или любой другой творог – 1 ст. л.

сухари панировочные – 1 ст. л.

сливки – 100 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить рыбное филе, а именно смолоть его через мясорубку или взбить в блендере до состояния фарша.

2. Измельчить лук и натереть морковь на терке. Обжарить овощи до мягкости моркови и золотистости лука.

3. К рыбному фаршу добавить яйцо, зажарку, укроп, панировочные сухари, соль, сливки и сыр по желанию. Все тщательно перемешать.

4. Сформировать из фарша котлеты.

5. Пожарить котлеты на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.

6. Готовые котлеты лучше всего подавать с картофельным пюре.

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