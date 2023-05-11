Сочные рыбные котлеты по-новому: что добавить в фарш вместо хлеба и муки
Рыбные котлеты – вкусное, диетическое и полезное блюдо, которое можно готовить из разных видов рыбы и даже консерв. Самое важное – сделать удачный фарш и не забить его мукой, чтобы котлеты не были слишком тугими.
Фудблогер Мария Моркляник (mariamorklianyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом рыбных котлет без хлеба и муки. В фарш в таком случае можно добавить сливки – они делают блюдо очень нежным и сочным, а также панировочные сухари – котлеты благодаря им будут прекрасно держать форму.
Ингредиенты:
- филе белой рыбы (в рецепте используется щепа)
- лук – 1 шт
- яйцо – 1 шт
- морковь
- специи
- соль
- укроп
- пармезан, или любой другой творог – 1 ст. л.
- сухари панировочные – 1 ст. л.
- сливки – 100 г
Способ приготовления:
1. Сначала нужно подготовить рыбное филе, а именно смолоть его через мясорубку или взбить в блендере до состояния фарша.
2. Измельчить лук и натереть морковь на терке. Обжарить овощи до мягкости моркови и золотистости лука.
3. К рыбному фаршу добавить яйцо, зажарку, укроп, панировочные сухари, соль, сливки и сыр по желанию. Все тщательно перемешать.
4. Сформировать из фарша котлеты.
5. Пожарить котлеты на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.
6. Готовые котлеты лучше всего подавать с картофельным пюре.
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