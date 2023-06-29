Молодая капуста может быть основой не только для приготовления салатов, но еще и запеканок, пирогов. Еще зх нее можно сделать чипсы, стейки, закуски и суп.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом стейков из капусты с фаршем, тертым сыром и помидорами.

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Ингредиенты:

молодая капуста – 1 шт.

масло растительное – 2 ч. л.

куриный фарш – 250-300 г

лук – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.

томатная паста – 1 ст. л.

специи – по вкусу

сыр твердый – 100-150 г

помидоры – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Молодую капусту нарежьте на круглые пластины толщиной 1,5-2 см, переложите в форму для запекания, смажьте маслом и посыпьте солью. Фарш смешайте с нарезанным луком, солью и специями. Добавьте сметану и томатную пасту, все хорошо перемешайте.

2. Выложите фарш на капусту и равномерно распределите. Запекайте 30-35 минут при температуре 180 С.

3. Выложите сверху помидоры, смажьте их сметаной и просыпьте тертым сыром. Запекайте еще 15-20 минут при 180 С.

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