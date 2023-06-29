Стейки из молодой капусты с фаршем и сыром: рецепт сытного блюдо за 20 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт стейков из капусты в духовке

Молодая капуста может быть основой не только для приготовления салатов, но еще и запеканок, пирогов. Еще зх нее можно сделать чипсы, стейки, закуски и суп. 

Запеченная капуста в духовке

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом стейков из капусты с фаршем, тертым сыром и помидорами. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • молодая капуста – 1 шт. 
  • масло растительное – 2 ч. л. 
  • куриный фарш – 250-300 г
  • лук – 1 шт. 
  • сметана – 2 ст. л.
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • специи – по вкусу 
  • сыр твердый – 100-150 г
  • помидоры – 1-2 шт. 

Способ приготовления:

1. Молодую капусту нарежьте на круглые пластины толщиной 1,5-2 см, переложите в форму для запекания, смажьте маслом и посыпьте солью. Фарш смешайте с нарезанным луком, солью и специями. Добавьте сметану и томатную пасту, все хорошо перемешайте. 

Капуста и фарш для приготовления блюда

2. Выложите фарш на капусту и равномерно распределите. Запекайте 30-35 минут при температуре 180 С. 

Приготовление блюда

3. Выложите сверху помидоры, смажьте их сметаной и просыпьте тертым сыром. Запекайте еще 15-20 минут при 180 С.

Готовое блюдо

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