Стейки из молодой капусты с фаршем и сыром: рецепт сытного блюдо за 20 минут
Молодая капуста может быть основой не только для приготовления салатов, но еще и запеканок, пирогов. Еще зх нее можно сделать чипсы, стейки, закуски и суп.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом стейков из капусты с фаршем, тертым сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1 шт.
- масло растительное – 2 ч. л.
- куриный фарш – 250-300 г
- лук – 1 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- томатная паста – 1 ст. л.
- специи – по вкусу
- сыр твердый – 100-150 г
- помидоры – 1-2 шт.
Способ приготовления:
1. Молодую капусту нарежьте на круглые пластины толщиной 1,5-2 см, переложите в форму для запекания, смажьте маслом и посыпьте солью. Фарш смешайте с нарезанным луком, солью и специями. Добавьте сметану и томатную пасту, все хорошо перемешайте.
2. Выложите фарш на капусту и равномерно распределите. Запекайте 30-35 минут при температуре 180 С.
3. Выложите сверху помидоры, смажьте их сметаной и просыпьте тертым сыром. Запекайте еще 15-20 минут при 180 С.
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