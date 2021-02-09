Суп дня: как приготовить сырный суп с брокколи

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.

Сегодня мы делимся с вами рецептом сырного супа с брокколи. Легкий и кремовый, с нежным сливочно-сырным вкусом – этот суп вкусный настолько, что не оставит равнодушным абсолютно никого. Советуем готовить сразу большую кастрюлю и звать друзей на суп-пати. Тем более, что готовится это блюдо очень легко.

овощной бульон – 2 стакана

морковь – 2 шт. (небольшие)

брокколи – 1 шт. (небольшая)

сельдерей – 1 стебель

репчатый лук – 1 шт.

плавленый сыр – 250 г

твердый тертый сыр – 200 г

сливки или молоко – 2 стакана

сливочное масло – 100 г

мука – 100 г

соль, перец – по вкусу

Суп можно готовить на мясном или овощном бульоне. Источник: gimmesomeoven.com gimmesomeoven.com

Овощи помыть, почистить. Морковь порезать кружочками, сельдерей – брусочками, брокколи разобрать на соцветия. В большой кастрюле довести до кипения два литра воды. Опустить порезанные овощи, прикрыть кастрюлю крышкой и варить около пяти минут. Слить воду, достать овощи из кастрюли, отложить их на некоторое время. В той же кастрюле на сливочном масле обжарить тонко нашинкованный лук. Добавить муку и жарить, постоянно помешивая, пока масса не станет однородной. Постепенно ввести в кастрюлю бульон и молоко (или сливки). Готовить до тех пор, пока смесь не загустеет (8-10 минут). Добавить отваренную брокколи, морковь и сельдерей, варить суп до мягкости овощей. Положить в бульон плавленый сыр и половину тертого. Варить, помешивая, пока сыр полностью не расплавится. При подаче посыпать тертым сыром.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

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