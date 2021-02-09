Суп дня: як приготувати сирний суп із брокколі

У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом сирного супу з брокколі. Легкий і кремовий, з ніжним вершково-сирним смаком – цей суп смачний настільки, що не залишить байдужим абсолютно нікого. Радимо готувати одразу велику каструлю і збирати вдома друзів на суп-паті. Тим більше, що готувати цю страву дуже легко.

овочевий бульйон – 2 склянки

морква – 2 шт. (невеликі)

брокколі – 1 шт. (невелика)

селера – 1 стебло

ріпчаста цибуля – 1 шт.

плавлений сир – 250 г

твердий тертий сир – 200 г

вершки або молоко – 2 склянки

вершкове масло – 100 г

борошно – 100 г

сіль, перець – на смак

Суп можна готувати на м'ясному або овочевому бульйоні. Джерело: gimmesomeoven.com gimmesomeoven.com

Овочі помити, почистити. Моркву порізати кружальцями, селеру – брусочками, брокколі розібрати на суцвіття. У великій каструлі довести до кипіння два літри води. Опустити порізані овочі, прикрити каструлю кришкою і варити близько п'яти хвилин. Злити воду, дістати овочі з каструлі, відкласти їх на деякий час. У тій самій каструлі на вершковому маслі обсмажити тонко нашатковану цибулю. Додати борошно і смажити, постійно помішуючи, поки маса не стане однорідною. Поступово ввести в каструлю бульйон і молоко (або вершки). Готувати, поки суміш не загусне (8-10 хвилин). Додати відварену брокколі, моркву та селеру, варити суп до м'якості овочів. Покласти в бульйон плавлений сир і половину тертого. Варити, помішуючи, поки сир повністю не розплавиться. При подачі посипати тертим сиром.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону зі свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся