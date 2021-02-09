Головна Новини
МоваЯзык

/ Кулінарні новини

Суп дня: як приготувати сирний суп із брокколі

2.7т
Читати матеріал російською

У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом сирного супу з брокколі. Легкий і кремовий, з ніжним вершково-сирним смаком – цей суп смачний настільки, що не залишить байдужим абсолютно нікого. Радимо готувати одразу велику каструлю і збирати вдома друзів на суп-паті. Тим більше, що готувати цю страву дуже легко.

  • овочевий бульйон – 2 склянки

  • морква – 2 шт. (невеликі)

  • брокколі – 1 шт. (невелика)

  • селера – 1 стебло

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • плавлений сир – 250 г

  • твердий тертий сир – 200 г

  • вершки або молоко – 2 склянки

  • вершкове масло – 100 г

  • борошно – 100 г

  • сіль, перець – на смак

Суп можна готувати на м'ясному або овочевому бульйоні.

Суп можна готувати на м'ясному або овочевому бульйоні. Джерело: gimmesomeoven.com

gimmesomeoven.com

  1. Овочі помити, почистити. Моркву порізати кружальцями, селеру – брусочками, брокколі розібрати на суцвіття.

  2. У великій каструлі довести до кипіння два літри води. Опустити порізані овочі, прикрити каструлю кришкою і варити близько п'яти хвилин.

  3. Злити воду, дістати овочі з каструлі, відкласти їх на деякий час.

  4. У тій самій каструлі на вершковому маслі обсмажити тонко нашатковану цибулю. Додати борошно і смажити, постійно помішуючи, поки маса не стане однорідною.

  5. Поступово ввести в каструлю бульйон і молоко (або вершки). Готувати, поки суміш не загусне (8-10 хвилин).

  6. Додати відварену брокколі, моркву та селеру, варити суп до м'якості овочів.

  7. Покласти в бульйон плавлений сир і половину тертого. Варити, помішуючи, поки сир повністю не розплавиться.

  8. При подачі посипати тертим сиром.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону зі свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
Суп дня рецепт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz