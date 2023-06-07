Суп с плавленым сыром без мяса: идеальное блюдо для всей семьи

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Суп с плавленым сыром без мяса: идеальное блюдо для всей семьи

Суп – это идеальное блюдо для быстрого и вкусного обеда. К примеру, сырный с плавленым или крем-сыром, который можно дополнять фрикадельками, грибами, клецками, сделать с мясом или без.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом супа с плавленым сыром, который вы легко приготовите без мяса.

Рецепт супа с плавленым сыром без мяса

Ингредиенты:

  • картофель – 400 г
  • морковь – 200 г
  • плавленый сыр – 2 п
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  • вода – 1,5 л
  • масло сливочное – 80 г
  • зелень, специи

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить некоторые ингредиенты: картофель порезать четвертинками, морковь натереть на терке или измельчить.

Суп без мяса на обед

2. В кастрюлю налить растительное масло, выложить овощи и жарить в течение 3-4 минут.

3. Далее добавить к овощам сливочное масло. Перемешать и готовить до его полного растворения.

Как сварить вкусный суп

4. Тем временем порезать плавленые сырки. Их также добавить к овощам, налить 500 мл кипятка и хорошо перемешать, чтобы сырки растворились.

5. Далее добавить оставшуюся воду, соль, перец, специи. Перемешать и готовить до готовности овощей примерно 15-20 минут.

Суп с плавленым сыром

6. Готовый суп при подаче можно посыпать зеленью. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить легкий сырный суп с фрикадельками.

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