Сытная тушенка со свининой и фасолью в духовке: элементарный рецепт
Тушенку чаще всего готовят из свинины. Именно так блюдо получается невероятно нежным, в меру жирным и сытным. А если добавить в тушенку из свинины немного фасоли, она получится очень ароматной.
Рецептом тушенки из свинины с фасолью, которую можно приготовить в духовке, поделилась фудблогер Мария Михальченко на своем Youtube-канале. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).
Ингредиенты:
жирная свинина – 3 кг
фасоль – 1 кг
лук – 0,5 кг
морковь – 0,5 кг
соль – 90 г
черный молотый перец
вода
Способ приготовления:
1. Свинину порезать средними кусками.
2. Лук порезать соломкой.
3. Натереть морковь.
4. Фасоль предварительно замочить в холодной воде на ночь.
5. Готовую фасоль соединить со свининой, морковью и луком. Добавить специи. Перемешать.
6. Полученную массу разложить в банки. В каждую банку налить холодную воду, чтобы она была наравне с фасолью. Поставить банки на противень.
7. Противень поставить в холодную духовку, одновременно включить ее на 150 градусов. После того как жидкость в банках начнет булькать, тушить тушенку еще 4 часа.
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