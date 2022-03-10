Сытная тушенка со свининой и фасолью в духовке: элементарный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Сытная тушенка со свининой и фасолью в духовке: элементарный рецепт

Тушенку чаще всего готовят из свинины. Именно так блюдо получается невероятно нежным, в меру жирным и сытным. А если добавить в тушенку из свинины немного фасоли, она получится очень ароматной.

Рецептом тушенки из свинины с фасолью, которую можно приготовить в духовке, поделилась фудблогер Мария Михальченко на своем Youtube-канале. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Рецепт тушенки со свининой и фасолью в духовке

Ингредиенты:

  • жирная свинина – 3 кг

  • фасоль – 1 кг

  • лук – 0,5 кг

  • морковь – 0,5 кг

  • соль – 90 г

  • черный молотый перец

  • вода

Способ приготовления:

1. Свинину порезать средними кусками.

2. Лук порезать соломкой.

3. Натереть морковь.

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Как быстро приготовить домашнюю тушенку из свинины в духовке

4. Фасоль предварительно замочить в холодной воде на ночь.

5. Готовую фасоль соединить со свининой, морковью и луком. Добавить специи. Перемешать.

6. Полученную массу разложить в банки. В каждую банку налить холодную воду, чтобы она была наравне с фасолью. Поставить банки на противень.

Как быстро приготовить тушенку со свининой, овощами и фасолью в духовке.

7. Противень поставить в холодную духовку, одновременно включить ее на 150 градусов. После того как жидкость в банках начнет булькать, тушить тушенку еще 4 часа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как быстро приготовить тушенку без духовки.

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