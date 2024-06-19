Обычный кабачок, который лежит уже несколько дней в вашем холодильнике, может стать основой для очень сытного обеда. Из такого овоща можно сделать простой рулет, завернув в тесто вкусную начинку. Масса после выпечки становится сплошным блином и точно не распадется.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Блюдо идеально подходит для лета – достаточно легкое и не жирное.

Ингредиенты:

кабачки – 500 г.

яйца куриные – 2 шт.

мука – 140 г.

соль, специи, укроп – по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

фарш из куриного филе – 300 г.

шампиньоны – 200 г.

йогурт натуральный – 4 ст. л.

соль, специи – по вкусу.

сыр твердый – 50 г.

Способ приготовления:

1. Кабачки измельчить на терке.

2. Отжать лишнюю жидкость.

3. Добавить яйца, муку, специи и зелень.

4. Тщательно перемешать.

5. Выложить кабачки на пергамент.

6. Отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 200 градусов.

7. Для начинки тушить фарш с грибами и йогуртом.

8. Выложить фарш с грибами.

9. По желанию посыпать тертым сыром.

10. Завернуть в рулет.

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