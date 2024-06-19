Сытный кабачковый рулет с начинкой: как приготовить простое блюдо на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный кабачковый рулет с начинкой: как приготовить простое блюдо на обед

Обычный кабачок, который лежит уже несколько дней в вашем холодильнике, может стать основой для очень сытного обеда. Из такого овоща можно сделать простой рулет, завернув в тесто вкусную начинку. Масса после выпечки становится сплошным блином и точно не распадется.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Блюдо идеально подходит для лета – достаточно легкое и не жирное.

Сытный кабачковый рулет с начинкой: как приготовить простое блюдо на обед

Ингредиенты:

  • кабачки – 500 г.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • мука – 140 г.
  • соль, специи, укроп – по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

  • фарш из куриного филе – 300 г.
  • шампиньоны – 200 г.
  • йогурт натуральный – 4 ст. л.
  • соль, специи – по вкусу.
  • сыр твердый – 50 г.

Способ приготовления:

Сытный кабачковый рулет с начинкой: как приготовить простое блюдо на обед

1. Кабачки измельчить на терке.

2. Отжать лишнюю жидкость.

Сытный кабачковый рулет с начинкой: как приготовить простое блюдо на обед

3. Добавить яйца, муку, специи и зелень.

4. Тщательно перемешать.

Сытный кабачковый рулет с начинкой: как приготовить простое блюдо на обед

5. Выложить кабачки на пергамент.

6. Отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 200 градусов.

Сытный кабачковый рулет с начинкой: как приготовить простое блюдо на обед

7. Для начинки тушить фарш с грибами и йогуртом.

8. Выложить фарш с грибами.

Сытный кабачковый рулет с начинкой: как приготовить простое блюдо на обед

9. По желанию посыпать тертым сыром.

10. Завернуть в рулет.

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