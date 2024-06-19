Сытный кабачковый рулет с начинкой: как приготовить простое блюдо на обед
Обычный кабачок, который лежит уже несколько дней в вашем холодильнике, может стать основой для очень сытного обеда. Из такого овоща можно сделать простой рулет, завернув в тесто вкусную начинку. Масса после выпечки становится сплошным блином и точно не распадется.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Блюдо идеально подходит для лета – достаточно легкое и не жирное.
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г.
- яйца куриные – 2 шт.
- мука – 140 г.
- соль, специи, укроп – по вкусу.
Ингредиенты для начинки:
- фарш из куриного филе – 300 г.
- шампиньоны – 200 г.
- йогурт натуральный – 4 ст. л.
- соль, специи – по вкусу.
- сыр твердый – 50 г.
Способ приготовления:
1. Кабачки измельчить на терке.
2. Отжать лишнюю жидкость.
3. Добавить яйца, муку, специи и зелень.
4. Тщательно перемешать.
5. Выложить кабачки на пергамент.
6. Отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 200 градусов.
7. Для начинки тушить фарш с грибами и йогуртом.
8. Выложить фарш с грибами.
9. По желанию посыпать тертым сыром.
10. Завернуть в рулет.
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