Тирамису – вкусный и популярный десерт с нежным сливочным кремом и кофейной пропиткой. Его можно с легкостью приготовить без яиц и выпечки, взяв за основу печенье савоярди. Для яркого вкуса обязательно дополните тирамису начинкой.

Фудблогер Мария Драган (pp_food_blog_mari) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тирамису с бананом, который вы легко приготовите за 15 минут.

Ингредиенты:

кофе растворимый – 2 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

кипяток – 200 г

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маскарпоне – 1 шт

печенье савоярды –1 п

сливки – 200 г

сахарная пудра – 200 г

банан – 2 шт

Способ приготовления:

1. Для начала нужно сделать пропитку, а именно заварить растворимый кофе с сахаром.

2. Для крема нужно взбить миксером маскарпоне, сливки и пудру до пышной массы.

3. Бананы порезать кружочками.

4. Каждое печенье савоярди обвалять в кофе и выложить первым слоем в форму. Выложить часть крема, банан и снова крем. Повторите действия, пока не закончатся ингредиенты. Последний слой должен быть крем.

5. Готовый десерт посыпать какао сверху и оставить настаиваться в холодильнике на несколько часов.

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