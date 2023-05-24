Тирамису без яиц и выпечки по-новому: добавьте всего один ингредиент в начинку
Тирамису – вкусный и популярный десерт с нежным сливочным кремом и кофейной пропиткой. Его можно с легкостью приготовить без яиц и выпечки, взяв за основу печенье савоярди. Для яркого вкуса обязательно дополните тирамису начинкой.
Фудблогер Мария Драган (pp_food_blog_mari) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тирамису с бананом, который вы легко приготовите за 15 минут.
Ингредиенты:
- кофе растворимый – 2 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
- кипяток – 200 г
- маскарпоне – 1 шт
- печенье савоярды –1 п
- сливки – 200 г
- сахарная пудра – 200 г
- банан – 2 шт
Способ приготовления:
1. Для начала нужно сделать пропитку, а именно заварить растворимый кофе с сахаром.
2. Для крема нужно взбить миксером маскарпоне, сливки и пудру до пышной массы.
3. Бананы порезать кружочками.
4. Каждое печенье савоярди обвалять в кофе и выложить первым слоем в форму. Выложить часть крема, банан и снова крем. Повторите действия, пока не закончатся ингредиенты. Последний слой должен быть крем.
5. Готовый десерт посыпать какао сверху и оставить настаиваться в холодильнике на несколько часов.
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