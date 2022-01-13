В чем замариновать утку, чтобы она была мягкой и ароматной: простой лайфхак
Не смотря на то, что утка пользуется большой популярностью именно в период новогодне-рождественских праздников, приготовить такое блюдо под силу далеко не всем. Само по себе мясо достаточно жесткое, поэтому следует использовать правильный маринад, который придаст сочности и раскроет вкус в полной мере.
Идея приготовления нежной и душистой утки в маринаде опубликована на странице vkusnyashka.pp в Instagram.
Ингредиенты для маринада:
апельсиновый сок – 150 мл
соевый соус – 100 мл
цедра 1 апельсина
чеснок – 3 зубчика
мед – 2 ч.л
яблоки
Способ приготовления:
1. Сделать маринад, залить утку и оставить на ночь.
2. Проятгом этого времени перевернуть утку 2-3 раза.
3. Затем натереть солью и перцем.
4. Нафаршировать яблоками.
5. Переложить в пакет для запекания.
6. Вокруг тушки разложить яблоки.
7. Запекать 10 минут при температуре 230 градусов.
8. Затем убавить температуру до 180 градусов и запекать еще полтора-два часа.
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