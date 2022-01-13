В чем замариновать утку, чтобы она была мягкой и ароматной: простой лайфхак

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
3,2 т.
В чем замариновать утку, чтобы она была мягкой и ароматной: простой лайфхак

Не смотря на то, что утка пользуется большой популярностью именно в период новогодне-рождественских праздников, приготовить такое блюдо под силу далеко не всем. Само по себе мясо достаточно жесткое, поэтому следует использовать правильный маринад, который придаст сочности и раскроет вкус в полной мере.

Идея приготовления нежной и душистой утки в маринаде опубликована на странице vkusnyashka.pp в Instagram.

Рецепт вкусной запеченной утки в маринаде

Ингредиенты для маринада:

  • апельсиновый сок – 150 мл

  • соевый соус – 100 мл

  • цедра 1 апельсина

  • чеснок – 3 зубчика

  • мед – 2 ч.л

  • яблоки

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Апельсиновый сок и соевый соус для маринада

Способ приготовления:

1. Сделать маринад, залить утку и оставить на ночь.

2. Проятгом этого времени перевернуть утку 2-3 раза.

Маринад, которым нужно поливать утку

3. Затем натереть солью и перцем.

4. Нафаршировать яблоками.

5. Переложить в пакет для запекания.

Специи для обтирания утки

6. Вокруг тушки разложить яблоки.

7. Запекать 10 минут при температуре 230 градусов.

8. Затем убавить температуру до 180 градусов и запекать еще полтора-два часа.

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