В каком кляре вкусно приготовить креветки: получаются очень хрустящими

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
447
В каком кляре вкусно приготовить креветки: получаются очень хрустящими

Креветки можно готовить в любой период года, у них нет определенной сезонности. Для такого продукта чаще всего используют разнообразные маринады. Но очень вкусно пожарить креветки в кляре. Они получаются хрустящими и сочными.

Идея приготовления креветок в хрустящем кляре опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

В каком кляре вкусно приготовить креветки: получаются очень хрустящими

Ингредиенты для кляра:

  • 1 яйцо
  • 50 мл воды
  • 50-60 г муки
  • 0,5 ч.л соли
  • 1 ч.л сахара

Ингредиенты для соуса:

Видео дня
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л майонеза
  • 1 зубчик чеснока
  • зелень
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

В каком кляре вкусно приготовить креветки: получаются очень хрустящими

1. Креветки размораживаем, при необходимости очищаем.

2. Для кляра смешиваем яйцо, воду, соль, сахар и муку до однородной массы.

В каком кляре вкусно приготовить креветки: получаются очень хрустящими

3. Каждую креветку обваливаем в муке и обжариваем в кляре.

4. Жарим в большом количестве масла по несколько минут с обеих сторон до золотистой корочки.

В каком кляре вкусно приготовить креветки: получаются очень хрустящими

5. Вытаскиваем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

6. Для соуса смешиваем сметану, майонез, соевый соус, чеснок, зелень, соль и перец.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты