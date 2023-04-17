Креветки можно готовить в любой период года, у них нет определенной сезонности. Для такого продукта чаще всего используют разнообразные маринады. Но очень вкусно пожарить креветки в кляре. Они получаются хрустящими и сочными.

Идея приготовления креветок в хрустящем кляре опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты для кляра:

1 яйцо

50 мл воды

50-60 г муки

0,5 ч.л соли

1 ч.л сахара

Ингредиенты для соуса:

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2 ст.л. сметаны

1 ст.л. соевого соуса

1 ст.л майонеза

1 зубчик чеснока

зелень

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Креветки размораживаем, при необходимости очищаем.

2. Для кляра смешиваем яйцо, воду, соль, сахар и муку до однородной массы.

3. Каждую креветку обваливаем в муке и обжариваем в кляре.

4. Жарим в большом количестве масла по несколько минут с обеих сторон до золотистой корочки.

5. Вытаскиваем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

6. Для соуса смешиваем сметану, майонез, соевый соус, чеснок, зелень, соль и перец.

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