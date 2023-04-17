В каком кляре вкусно приготовить креветки: получаются очень хрустящими
Креветки можно готовить в любой период года, у них нет определенной сезонности. Для такого продукта чаще всего используют разнообразные маринады. Но очень вкусно пожарить креветки в кляре. Они получаются хрустящими и сочными.
Идея приготовления креветок в хрустящем кляре опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты для кляра:
- 1 яйцо
- 50 мл воды
- 50-60 г муки
- 0,5 ч.л соли
- 1 ч.л сахара
Ингредиенты для соуса:
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л майонеза
- 1 зубчик чеснока
- зелень
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Креветки размораживаем, при необходимости очищаем.
2. Для кляра смешиваем яйцо, воду, соль, сахар и муку до однородной массы.
3. Каждую креветку обваливаем в муке и обжариваем в кляре.
4. Жарим в большом количестве масла по несколько минут с обеих сторон до золотистой корочки.
5. Вытаскиваем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
6. Для соуса смешиваем сметану, майонез, соевый соус, чеснок, зелень, соль и перец.
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