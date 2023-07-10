Шашлык можно готовить не только из мяса, очень вкусно будет из овощей, грибов и рыбы. Например, очень нежный и сочный шашлык получится из бюджетного карпа. Очень важно при приготовлении – дать рыбе хорошо промариноваться.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусного и сочного шашлыка из карпа, который получится очень нежным и ароматным.

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Ингредиенты:

Карп – 1 шт. (вес 3 кг)

Лук – 500 г.

Соль крупная морская – 1 ч. л.

Острая аджика – 2 ст. л.

Белое вино – 60 мл

Оливковое масло – 2 ст. л.

Лимон или лайм (сок)

Способ приготовления:

1. У карпа срежьте филе вместе с ребрами, нарежьте порционными кусками шириной 4-5 см.

2. Лук нарежьте и посолите, перемешайте, чтобы он выделил как можно больше сока, добавьте все остальные ингредиенты и соедините с рыбой. Маринуем в холодильнике от 3 часов, а лучше приготовить с вечера.

3. На шампуры одевайте рыбу вдоль ребер, так она будет лучше держаться и готовьте на углях примерно 7-8 минут.

4. Соком лимона или лайма полейте уже готовую рыбу, не нужно добавлять сок к сырой рыбе!

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