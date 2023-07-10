Вкуснее, чем из мяса: сочный шашлык из карпа со специями за 7 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт шашлыка из карпа

Шашлык можно готовить не только из мяса, очень вкусно будет из овощей, грибов и рыбы. Например, очень нежный и сочный шашлык получится из бюджетного карпа. Очень важно при приготовлении – дать рыбе хорошо промариноваться. 

Свежий карп

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусного и сочного шашлыка из карпа, который получится очень нежным и ароматным. 

Рецепт шашлыка
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Ингредиенты:

  • Карп – 1 шт. (вес 3 кг)
  • Лук – 500 г. 
  • Соль крупная морская – 1 ч. л.
  • Острая аджика – 2 ст. л. 
  • Белое вино – 60 мл
  • Оливковое масло – 2 ст. л. 
  • Лимон или лайм (сок)

Способ приготовления:

1. У карпа срежьте филе вместе с ребрами, нарежьте порционными кусками шириной 4-5 см.

Филе карпа

2. Лук нарежьте и посолите, перемешайте, чтобы он выделил как можно больше сока, добавьте все остальные ингредиенты и соедините с рыбой. Маринуем в холодильнике от 3 часов, а лучше приготовить с вечера.

Приготовление шашлыка

3. На шампуры одевайте рыбу вдоль ребер, так она будет лучше держаться и готовьте на углях примерно 7-8 минут. 

Сколько готовить рыбный шашлык

4. Соком лимона или лайма полейте уже готовую рыбу, не нужно добавлять сок к сырой рыбе!

Готовый шашлык

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