Вафли из кабачка – очень простое и вкусное блюдо, которые может быть альтернативой оладий. Для того, чтобы они были удачными, тесто должно быть не жидким, а жарить их нужно обязательно на очень горячей вафельнице.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых вафель с твердым сыром, которые готовятся всего 30 минут.

Видео дня

Ингредиенты:

кабачки – 500 г

твердый сыр – 100 г

мука – 5 ст. л.

чеснок – 1 зуб.

яйца – 1 шт.

разрыхлитель – 1 ч. л.

укроп, зеленый лук – по вкусу

соль, перце – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на средней терке, посолите и оставьте на 10 минут.

2. Кабачок отожмите от лишней влаги, добавьте яйцо, натертый твердый сыр, муку, разрыхлитель, перемешайте и добавьте нарезанную зелень.

3. Разогрейте вафельницу, выложите по 1 ст. л. теста в вафельницу, жарьте до золотистости.

Подавайте со сметаной!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: