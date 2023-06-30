Вкуснее и проще, чем оладьи: кабачковые вафли с твердым сыром и зеленью
Вафли из кабачка – очень простое и вкусное блюдо, которые может быть альтернативой оладий. Для того, чтобы они были удачными, тесто должно быть не жидким, а жарить их нужно обязательно на очень горячей вафельнице.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых вафель с твердым сыром, которые готовятся всего 30 минут.
Видео дня
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г
- твердый сыр – 100 г
- мука – 5 ст. л.
- чеснок – 1 зуб.
- яйца – 1 шт.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- укроп, зеленый лук – по вкусу
- соль, перце – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на средней терке, посолите и оставьте на 10 минут.
2. Кабачок отожмите от лишней влаги, добавьте яйцо, натертый твердый сыр, муку, разрыхлитель, перемешайте и добавьте нарезанную зелень.
3. Разогрейте вафельницу, выложите по 1 ст. л. теста в вафельницу, жарьте до золотистости.
Подавайте со сметаной!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: