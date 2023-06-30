Вкуснее и проще, чем оладьи: кабачковые вафли с твердым сыром и зеленью

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Домашние вафли из кабачка

Вафли из кабачка – очень простое и вкусное блюдо, которые может быть альтернативой оладий. Для того, чтобы они были удачными, тесто должно быть не жидким, а жарить их нужно обязательно на очень горячей вафельнице. 

Как вкусно приготовить кабачковые вафли

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых вафель с твердым сыром, которые готовятся всего 30 минут. 

Рецепт кабачковых вафель
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Ингредиенты:

  • кабачки – 500 г 
  • твердый сыр – 100 г
  • мука – 5 ст. л.
  • чеснок – 1 зуб. 
  • яйца – 1 шт.
  • разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • укроп, зеленый лук – по вкусу
  • соль, перце –  по вкусу
  • масло для жарки 

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на средней терке, посолите и оставьте на 10 минут.

Тертые кабачки

2. Кабачок отожмите от лишней влаги, добавьте яйцо, натертый твердый сыр, муку, разрыхлитель, перемешайте и добавьте нарезанную зелень.

Тесто для блюда

3. Разогрейте вафельницу, выложите по 1 ст. л. теста в вафельницу, жарьте до золотистости. 

Сколько жарить вафли

Подавайте со сметаной! 

Кабачковые вафли

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