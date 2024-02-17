Брауны это всегда вкусно. А яблочные брауни, в состав которых не входит ни мука, ни сахар, всегда непревзойденно.

Рецептом этого непревзойденного десерта поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. В Instagram она рассказала, что десерт получается невероятно нежным и очень легко готовится.

Ингредиенты

Яблоки – 4 шт

Яйца – 4 шт

Какао – 4 ст.л.

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Кокосовое масло – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. С яблок снимаем шкурку

2. Все ингредиенты складываем в миксер и взбиваем.

3. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем маслом.

4. Выливаем тесто в форму.

5. Отправляем в духовку, разогретую до 180-190 градусов на 40-50 минут.

6. Достаем брауни из формы для выпечки, даем полностью остыть, после чего снимаем пергаментную бумагу.

7. По желанию брауни можно украсить орешками или любимыми ягодами. Также можно полить растопленным шоколадом.

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