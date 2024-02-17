Яблочные брауни без муки и сахара: легкий и доступный рецепт полезного десерта

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
63
Яблочные брауни без муки и сахара: легкий и доступный рецепт полезного десерта

Брауны это всегда вкусно. А яблочные брауни, в состав которых не входит ни мука, ни сахар, всегда непревзойденно.

Рецептом этого непревзойденного десерта поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. В Instagram она рассказала, что десерт получается невероятно нежным и очень легко готовится.

Яблочные брауни без муки и сахара: легкий и доступный рецепт полезного десерта

Ингредиенты

  • Яблоки – 4 шт
  • Яйца – 4 шт
  • Какао – 4 ст.л.
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  • Кокосовое масло – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. С яблок снимаем шкурку

2. Все ингредиенты складываем в миксер и взбиваем.

Яблочные брауни без муки и сахара: легкий и доступный рецепт полезного десерта

3. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем маслом.

Яблочные брауни без муки и сахара: легкий и доступный рецепт полезного десерта

4. Выливаем тесто в форму.

Яблочные брауни без муки и сахара: легкий и доступный рецепт полезного десерта

5. Отправляем в духовку, разогретую до 180-190 градусов на 40-50 минут.

6. Достаем брауни из формы для выпечки, даем полностью остыть, после чего снимаем пергаментную бумагу.

Яблочные брауни без муки и сахара: легкий и доступный рецепт полезного десерта

7. По желанию брауни можно украсить орешками или любимыми ягодами. Также можно полить растопленным шоколадом.

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