Морской окунь – очень полезная и вкусная рыба, которая отличается особой нежностью, низким содержанием жира и легкой усвояемостью. Для того чтобы сохранить все эти свойства, рыбу лучше всего запечь в духовке. Однако не забудьте ее замариновать.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного морского окуня в духовке.

Ингредиенты:

морской окунь

Маринад:

специи к рыбе

итальянские травы – 1 ч. л.

лимон – 1\2 шт

соль – 1 ч. л.

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оливковое масло – 2-3 ст. л.

чеснок

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить рыбу, обрезать плавники и помыть продукт внутри. На одной стороне рыбы сделать надрезы к позвоночнику.

2. Для приготовления маринада нужно смешать специи, итальянские травы, лимон, соль, оливковое масло и чеснок.

3. Полученной массой натереть рыбу, положить в контейнер, накрыть пленкой и оставить мариноваться на 30-60 минут.

4. На этом этапе выложить рыбу на противень, запекать при температуре 180-180 градусов 20-30 минут. Приятного аппетита!

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