Запеченный морской окунь в духовке: рецепт самого удачного маринада

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,7 т.
Запеченный морской окунь в духовке: рецепт самого удачного маринада

Морской окунь – очень полезная и вкусная рыба, которая отличается особой нежностью, низким содержанием жира и легкой усвояемостью. Для того чтобы сохранить все эти свойства, рыбу лучше всего запечь в духовке. Однако не забудьте ее замариновать.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного морского окуня в духовке.

Морской окунь в духовке

Ингредиенты:

  • морской окунь

Маринад:

  • специи к рыбе
  • итальянские травы – 1 ч. л.
  • лимон – 1\2 шт
  • соль – 1 ч. л.
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  • оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить рыбу, обрезать плавники и помыть продукт внутри. На одной стороне рыбы сделать надрезы к позвоночнику.

Запеченная рыба в маринаде

2. Для приготовления маринада нужно смешать специи, итальянские травы, лимон, соль, оливковое масло и чеснок.

3. Полученной массой натереть рыбу, положить в контейнер, накрыть пленкой и оставить мариноваться на 30-60 минут.

Морской окунь в маринаде

4. На этом этапе выложить рыбу на противень, запекать при температуре 180-180 градусов 20-30 минут. Приятного аппетита!

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