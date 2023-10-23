Запеченный морской окунь в духовке: рецепт самого удачного маринада
Морской окунь – очень полезная и вкусная рыба, которая отличается особой нежностью, низким содержанием жира и легкой усвояемостью. Для того чтобы сохранить все эти свойства, рыбу лучше всего запечь в духовке. Однако не забудьте ее замариновать.
Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного морского окуня в духовке.
Ингредиенты:
- морской окунь
Маринад:
- специи к рыбе
- итальянские травы – 1 ч. л.
- лимон – 1\2 шт
- соль – 1 ч. л.
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
- чеснок
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить рыбу, обрезать плавники и помыть продукт внутри. На одной стороне рыбы сделать надрезы к позвоночнику.
2. Для приготовления маринада нужно смешать специи, итальянские травы, лимон, соль, оливковое масло и чеснок.
3. Полученной массой натереть рыбу, положить в контейнер, накрыть пленкой и оставить мариноваться на 30-60 минут.
4. На этом этапе выложить рыбу на противень, запекать при температуре 180-180 градусов 20-30 минут. Приятного аппетита!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: