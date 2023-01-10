Заварное тесто на вареники, пельмени и пирожки: без яиц, дрожжей и молока

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Заварное тесто на вареники, пельмени и пирожки: без яиц, дрожжей и молока

Наиболее универсальным тестом на вареники, пельмени и даже пирожки считается заварное. Оно не требует многих ингредиентов, быстрое в приготовлении и легкое в работе – эластичное, мягкое и не разваривается.

Фудблогерка Дина Ляшик (dina_liashyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом постного заварного теста, для которого не нужно использовать яйца, дрожжи и молоко.

Рецепт заварного теста без яиц, дрожжей и молока

Ингредиенты:

  • кипяток – 250 мл
  • соль – 1 ч. л.
  • оливковое масло – 3 ст. л.
  • мука – 2-2,5 ст.
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Универсальное заварное тесто без яиц

Способ приготовления:

1. Муку просеять и смешать с солью.

2. Добавить масло и воду. Начать замешивать тесто сначала лопаткой или ложкой, затем – руками. Оно должно выть эластичным и мягким.

Заварное тесто без яиц на вареники и пельмени

3. После – можно сразу лепить вареники или пельмени или завернуть тесто в пленку или пакет и оставить отдохнуть 30 минут.

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