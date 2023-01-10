Наиболее универсальным тестом на вареники, пельмени и даже пирожки считается заварное. Оно не требует многих ингредиентов, быстрое в приготовлении и легкое в работе – эластичное, мягкое и не разваривается.

Фудблогерка Дина Ляшик (dina_liashyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом постного заварного теста, для которого не нужно использовать яйца, дрожжи и молоко.

Ингредиенты:

кипяток – 250 мл

соль – 1 ч. л.

оливковое масло – 3 ст. л.

мука – 2-2,5 ст.

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Способ приготовления:

1. Муку просеять и смешать с солью.

2. Добавить масло и воду. Начать замешивать тесто сначала лопаткой или ложкой, затем – руками. Оно должно выть эластичным и мягким.

3. После – можно сразу лепить вареники или пельмени или завернуть тесто в пленку или пакет и оставить отдохнуть 30 минут.

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