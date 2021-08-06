Как сварить густое и вкусное абрикосовое варенье: 3 необычных варианта

Лето – лучшее время для зимних заготовок, ведь сейчас так много полезных фруктов и ягод, которые могут стать прекрасной основой для ароматного и вкусного варенья. Если вы хотите придать привычному джему новый вкус – можно смело добавить новые ингредиенты, например, корицу, цитрусовые, орехи.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами абрикосового варенья с апельсинами и орехами, которые станут очень вкусным зимним угощением.

1. Абрикосовое варенье с грецкими орехами

Ингредиенты:

абрикосы – 500 г

сахар – 300 г

грецкие орехи – 100 г

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​​​​​​​Способ приготовления:

Помойте абрикосы, удалите косточки. Порежьте дольки пополам, засыпьте сахаром и так оставьте на 60 минут, чтобы фрукты пустили сок. Орехи порубите, поджарьте на сухой сковороде. Переложите готовые абрикосы в кастрюлю, доведите до кипения, обязательно помешивайте и снимайте пену. Добавьте орехи, перемешайте и варите еще около 5-10 минут. Разлейте в стерильные банки, быстро законсервируйте и переверните банки вверх дном. Накройте теплым пледом или полотенцем, дайте полностью остыть и перенесите в прохладное, темное место.

2. Варенье из абрикос и апельсинов

Ингредиенты:

абрикосы – 1 кг

апельсины – 1-2 шт.

сахар – 800 г

​​​​​​​Способ приготовления:

Помойте абрикосы, удалите косточки. Дольки засыпьте сахаром, так оставьте на 10 часов, чтобы они хорошо пустили сок. После – помойте апельсины, порежьте крупными кусками и перебейте в блендере до однородности. По истечению 10 часов абрикосы переложите в кастрюлю, добавьте пюре из апельсин, доведите до кипения, варите после еще около 15-20 минут. Сразу разлейте горячее варенье по стерильным банкам и законсервируйте. Переверните банки вверх дном, накройте теплым полотенцем, дайте так полностью остыть и перенесите их в темное, прохладное место.

3. Абрикосовое варенье с миндалем

Ингредиенты:

абрикосы – 3 кг

миндаль – 400 г

сахар – 2 кг

ванильный сахар – 20 г

вода – 400 мл

​​​​​​​Способ приготовления:

Помойте абрикосы, разделите их на дольки, удалите косточки. Смешайте абрикосы миндалем, посыпьте их ванильным сахаром, перемешайте. Сироп: в сотейнике вскипятите воду, добавьте сахар, варите около 10 минут. Горячим сиропом залейте абрикосы с миндалем, поставьте на огонь, доведите до кипения, выключите, полностью их остудите и так сделайте 5-6 раз. После – законсервируйте, обязательно банки с вареньем перенесите в темное, прохладное место.

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