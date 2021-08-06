Как сварить густое и вкусное абрикосовое варенье: 3 необычных варианта

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как дома сварить вкусное абрикосовое варенье с апельсинами

Лето – лучшее время для зимних заготовок, ведь сейчас так много полезных фруктов и ягод, которые могут стать прекрасной основой для ароматного и вкусного варенья. Если вы хотите придать привычному джему новый вкус – можно смело добавить новые ингредиенты, например, корицу, цитрусовые, орехи.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами абрикосового варенья с апельсинами и орехами, которые станут очень вкусным зимним угощением.

1. Абрикосовое варенье с грецкими орехами

Абрикосовое варенье на зиму

Ингредиенты:

  • абрикосы – 500 г

  • сахар – 300 г

  • грецкие орехи – 100 г

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​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Помойте абрикосы, удалите косточки.

  2. Порежьте дольки пополам, засыпьте сахаром и так оставьте на 60 минут, чтобы фрукты пустили сок.

  3. Орехи порубите, поджарьте на сухой сковороде.

  4. Переложите готовые абрикосы в кастрюлю, доведите до кипения, обязательно помешивайте и снимайте пену.

  5. Добавьте орехи, перемешайте и варите еще около 5-10 минут.

  6. Разлейте в стерильные банки, быстро законсервируйте и переверните банки вверх дном.

  7. Накройте теплым пледом или полотенцем, дайте полностью остыть и перенесите в прохладное, темное место.

2. Варенье из абрикос и апельсинов

Домашнее абрикосовое варенье

Ингредиенты:

  • абрикосы – 1 кг

  • апельсины – 1-2 шт.

  • сахар – 800 г

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Помойте абрикосы, удалите косточки.

  2. Дольки засыпьте сахаром, так оставьте на 10 часов, чтобы они хорошо пустили сок.

  3. После – помойте апельсины, порежьте крупными кусками и перебейте в блендере до однородности.

  4. По истечению 10 часов абрикосы переложите в кастрюлю, добавьте пюре из апельсин, доведите до кипения, варите после еще около 15-20 минут.

  5. Сразу разлейте горячее варенье по стерильным банкам и законсервируйте.

  6. Переверните банки вверх дном, накройте теплым полотенцем, дайте так полностью остыть и перенесите их в темное, прохладное место.

3. Абрикосовое варенье с миндалем

Как сварить вкусное абрикосовое варенье

Ингредиенты:

  • абрикосы – 3 кг

  • миндаль – 400 г

  • сахар – 2 кг

  • ванильный сахар – 20 г

  • вода – 400 мл

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Помойте абрикосы, разделите их на дольки, удалите косточки.

  2. Смешайте абрикосы миндалем, посыпьте их ванильным сахаром, перемешайте.

  3. Сироп: в сотейнике вскипятите воду, добавьте сахар, варите около 10 минут.

  4. Горячим сиропом залейте абрикосы с миндалем, поставьте на огонь, доведите до кипения, выключите, полностью их остудите и так сделайте 5-6 раз.

  5. После – законсервируйте, обязательно банки с вареньем перенесите в темное, прохладное место.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как из арбузных корок правильно приготовить вкусное, ароматное и густое варенье.

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