Как сварить густое и вкусное абрикосовое варенье: 3 необычных варианта
Лето – лучшее время для зимних заготовок, ведь сейчас так много полезных фруктов и ягод, которые могут стать прекрасной основой для ароматного и вкусного варенья. Если вы хотите придать привычному джему новый вкус – можно смело добавить новые ингредиенты, например, корицу, цитрусовые, орехи.
Редакция FoodOboz делится 3 рецептами абрикосового варенья с апельсинами и орехами, которые станут очень вкусным зимним угощением.
1. Абрикосовое варенье с грецкими орехами
Ингредиенты:
абрикосы – 500 г
сахар – 300 г
грецкие орехи – 100 г
Способ приготовления:
Помойте абрикосы, удалите косточки.
Порежьте дольки пополам, засыпьте сахаром и так оставьте на 60 минут, чтобы фрукты пустили сок.
Орехи порубите, поджарьте на сухой сковороде.
Переложите готовые абрикосы в кастрюлю, доведите до кипения, обязательно помешивайте и снимайте пену.
Добавьте орехи, перемешайте и варите еще около 5-10 минут.
Разлейте в стерильные банки, быстро законсервируйте и переверните банки вверх дном.
Накройте теплым пледом или полотенцем, дайте полностью остыть и перенесите в прохладное, темное место.
2. Варенье из абрикос и апельсинов
Ингредиенты:
абрикосы – 1 кг
апельсины – 1-2 шт.
сахар – 800 г
Способ приготовления:
Помойте абрикосы, удалите косточки.
Дольки засыпьте сахаром, так оставьте на 10 часов, чтобы они хорошо пустили сок.
После – помойте апельсины, порежьте крупными кусками и перебейте в блендере до однородности.
По истечению 10 часов абрикосы переложите в кастрюлю, добавьте пюре из апельсин, доведите до кипения, варите после еще около 15-20 минут.
Сразу разлейте горячее варенье по стерильным банкам и законсервируйте.
Переверните банки вверх дном, накройте теплым полотенцем, дайте так полностью остыть и перенесите их в темное, прохладное место.
3. Абрикосовое варенье с миндалем
Ингредиенты:
абрикосы – 3 кг
миндаль – 400 г
сахар – 2 кг
ванильный сахар – 20 г
вода – 400 мл
Способ приготовления:
Помойте абрикосы, разделите их на дольки, удалите косточки.
Смешайте абрикосы миндалем, посыпьте их ванильным сахаром, перемешайте.
Сироп: в сотейнике вскипятите воду, добавьте сахар, варите около 10 минут.
Горячим сиропом залейте абрикосы с миндалем, поставьте на огонь, доведите до кипения, выключите, полностью их остудите и так сделайте 5-6 раз.
После – законсервируйте, обязательно банки с вареньем перенесите в темное, прохладное место.
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