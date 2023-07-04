Абрикосы в сиропе на зиму без стерилизации: делимся секретом приготовления
Абрикосы – не только вкусные и полезные фрукты, но еще и отличный продукт для приготовления ароматных пирогов, легких пудингов, мороженого. Еще из них можно сделать вкусное варенье на зиму, а также компоты, и просто приготовить в сиропе.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных абрикос в сиропе на зиму, которые очень просто и быстро готовятся.
Совет: банки перед приготовлением нужно хорошо вымыть с содой и высушить!
Ингредиенты:
- абрикосы
- сахар – 450 г
- лимонная кислота – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Абрикосы помойте и разрежьте пополам, удалите косточки.
2. Плотно выложите половинки абрикос в банки, залейте крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.
3. После этого слейте сироп в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту, перемешайте и доведите до кипения, разлейте сироп по банкам и законсервируйте.
4. Переверните банки вверх дном и оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения.
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