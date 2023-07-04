Абрикосы в сиропе на зиму без стерилизации: делимся секретом приготовления

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
294
Рецепт абрикос в сиропе

Абрикосы – не только вкусные и полезные фрукты, но еще и отличный продукт для приготовления ароматных пирогов, легких пудингов, мороженого. Еще из них можно сделать вкусное варенье на зиму, а также компоты, и просто приготовить в сиропе. 

Как вкусно приготовить абрикосы в стропе на зиму

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных абрикос в сиропе на зиму, которые очень просто и быстро готовятся. 

Рецепт абрикос на зиму
Видео дня

Совет: банки перед приготовлением нужно хорошо вымыть с содой и высушить! 

Ингредиенты: 

  • абрикосы
  • сахар – 450 г
  • лимонная кислота – 1/2 ч. л. 

Способ приготовления:

1. Абрикосы помойте и разрежьте пополам, удалите косточки.

Абрикосы для приготовления

2. Плотно выложите половинки абрикос в банки, залейте крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

Как правильно готовить абрикосы в сиропе

3. После этого слейте сироп в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту, перемешайте и доведите до кипения, разлейте сироп по банкам и законсервируйте.

4. Переверните банки вверх дном и оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения.

Готовые абрикосы в сиропе

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты