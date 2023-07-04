Абрикосы – не только вкусные и полезные фрукты, но еще и отличный продукт для приготовления ароматных пирогов, легких пудингов, мороженого. Еще из них можно сделать вкусное варенье на зиму, а также компоты, и просто приготовить в сиропе.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных абрикос в сиропе на зиму, которые очень просто и быстро готовятся.

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Совет: банки перед приготовлением нужно хорошо вымыть с содой и высушить!

Ингредиенты:

абрикосы

сахар – 450 г

лимонная кислота – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Абрикосы помойте и разрежьте пополам, удалите косточки.

2. Плотно выложите половинки абрикос в банки, залейте крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

3. После этого слейте сироп в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту, перемешайте и доведите до кипения, разлейте сироп по банкам и законсервируйте.

4. Переверните банки вверх дном и оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения.

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