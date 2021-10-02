Ароматный яблочный крамбл: Валентина Хамайко поделилась потрясающим рецептом

Если вам хочется приготовить вкусный пирог с главными осенними фруктами – яблоками, грушами, однозначно лучшим вариантом станет – крамбл. Это абсолютно элементарный в приготовлении, очень легкий, ароматный и такой вкусный пирог практически без теста, так как основа его – яблоки.

Телеведущая Валентина Хамайко на своем YouTube-канале поделилась потрясающим рецептом вкуснейшего яблочно-овсяного крамбла, который приведет в восторг всех ваших близких и гостей, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

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Ингредиенты:

мука – 70 г

яблоки – 5-6 шт.

сахар коричневый – 50-60 г

кориця – 1/2 ч. л.

масло – 85 г

овсянка – 30 г

грецкие орехи – 50 г

лимонный сок – 1-2 ст. л.

соль – щепотка

сушеный имбирь – щепотка

сливочное масло для формы – 30 г

Способ приготовления:

Первым делом смажьте форму для запекания сливочным маслом. Яблоки помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиком и полейте лимонным соком, чтобы они не потемнели. Обязательно присыпьте их сахаром, корицей и сушеным имбирем, тщательно перемешайте и высыпьте в форму. Смешайте муку с коричневым сахаром, добавьте овсяные хлопья, сливочное масло, измельченные грецкие орехи, тщательно перемешайте руками и присыпьте этой смесью яблоки. Отправьте его в горячую духовку, готовьте яблочный крамбл около 30-40 минут при 180 С.

Есть его можно горячим, с шариком мороженого.

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