Ароматный яблочный крамбл: Валентина Хамайко поделилась потрясающим рецептом
Если вам хочется приготовить вкусный пирог с главными осенними фруктами – яблоками, грушами, однозначно лучшим вариантом станет – крамбл. Это абсолютно элементарный в приготовлении, очень легкий, ароматный и такой вкусный пирог практически без теста, так как основа его – яблоки.
Телеведущая Валентина Хамайко на своем YouTube-канале поделилась потрясающим рецептом вкуснейшего яблочно-овсяного крамбла, который приведет в восторг всех ваших близких и гостей, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Ингредиенты:
мука – 70 г
яблоки – 5-6 шт.
сахар коричневый – 50-60 г
кориця – 1/2 ч. л.
масло – 85 г
овсянка – 30 г
грецкие орехи – 50 г
лимонный сок – 1-2 ст. л.
соль – щепотка
сушеный имбирь – щепотка
сливочное масло для формы – 30 г
Способ приготовления:
Первым делом смажьте форму для запекания сливочным маслом.
Яблоки помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиком и полейте лимонным соком, чтобы они не потемнели.
Обязательно присыпьте их сахаром, корицей и сушеным имбирем, тщательно перемешайте и высыпьте в форму.
Смешайте муку с коричневым сахаром, добавьте овсяные хлопья, сливочное масло, измельченные грецкие орехи, тщательно перемешайте руками и присыпьте этой смесью яблоки.
Отправьте его в горячую духовку, готовьте яблочный крамбл около 30-40 минут при 180 С.
Есть его можно горячим, с шариком мороженого.
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