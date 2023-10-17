Без стерилизации: рецепт сладкого соуса "Чили" за считанные минуты
Сладкий соус "Чили" – это отличное дополнение к мясным блюдам и закускам. Его очень легко приготовить в домашних условиях, используя несколько ингредиентов – соус даже не придется стерилизовать.
В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт сладкого соуса "Чили".
Ингредиенты:
- сладкий перец – 500 г
- острый перец – 500 г
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 1 кг
- уксус 9% – 500 мл
- крахмал – 3 ст. л.
- вода – 50 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить весь перец и смолоть его через мясорубку.
2. К полученной массе добавить сахар, соль и уксус. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут. Образовывающаяся пенка ее следует снимать.
3. Отдельно следует развести крахмал в холодной воде, налить массу в кастрюлю и варить до загустения.
4. Готовый соус разложить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!
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