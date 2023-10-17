Сладкий соус "Чили" – это отличное дополнение к мясным блюдам и закускам. Его очень легко приготовить в домашних условиях, используя несколько ингредиентов – соус даже не придется стерилизовать.

В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт сладкого соуса "Чили".

Ингредиенты:

сладкий перец – 500 г

острый перец – 500 г

соль – 1 ст. л.

сахар – 1 кг

уксус 9% – 500 мл

крахмал – 3 ст. л.

вода – 50 г

Видео дня

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить весь перец и смолоть его через мясорубку.

2. К полученной массе добавить сахар, соль и уксус. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут. Образовывающаяся пенка ее следует снимать.

3. Отдельно следует развести крахмал в холодной воде, налить массу в кастрюлю и варить до загустения.

4. Готовый соус разложить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: