Без яиц, сахара, молока и сливок: как приготовить полезное домашнее мороженое за 5 минут
Полезное и вкусное мороженое очень легко приготовить в домашних условиях. За основу такого десерта лучше использовать ягоды или фрукты, при этом не обязательно добавлять сливки, молоко или даже яйца. Для приготовления обычно требуется всего несколько компонентов и 5-10 минут свободного времени.
Фудблогер Елена с ником cooking__by__elena на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего мороженого из клубники и банана, которое можно есть даже детям.
Ингредиенты:
- клубника
- банан
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить ингредиенты, а именно порезать клубнику и банан произвольными кусочками.
2. Порезанные ингредиенты переложить на доску или в контейнер и оставить в морозилке на 1-2 часа, чтобы заморозились.
3. Когда пройдет отведенное время, достать ингредиенты из морозилки, положить в чашу блендера и измельчить до однородной массы.
4. Получившуюся массу выложить в креманку, по желанию можно украсить или дополнить свежими ягодами и фруктами. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: