Полезное и вкусное мороженое очень легко приготовить в домашних условиях. За основу такого десерта лучше использовать ягоды или фрукты, при этом не обязательно добавлять сливки, молоко или даже яйца. Для приготовления обычно требуется всего несколько компонентов и 5-10 минут свободного времени.

Фудблогер Елена с ником cooking__by__elena на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего мороженого из клубники и банана, которое можно есть даже детям.

Ингредиенты:

клубника

банан

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить ингредиенты, а именно порезать клубнику и банан произвольными кусочками.

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2. Порезанные ингредиенты переложить на доску или в контейнер и оставить в морозилке на 1-2 часа, чтобы заморозились.

3. Когда пройдет отведенное время, достать ингредиенты из морозилки, положить в чашу блендера и измельчить до однородной массы.

4. Получившуюся массу выложить в креманку, по желанию можно украсить или дополнить свежими ягодами и фруктами. Готово!

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