Большой и суперхрустящий Наполеон: максимально просто рецепт
У этого десерта очень большое количество поклонников и подают его почти в каждом кафе или ресторане. Это настоящая классика кондитерского искусства, у которой есть уже множество вариантов приготовления. Но максимально простой и вкусный "Наполеон" выходит именно из слоеного теста.
Идея приготовления большого и хрустящего торта "Наполеон" опубликована на странице cooks.story в Instagram.
Ингредиенты:
слоеное тесто – 2 пласта
сливочное масло – 500 г
сгущенка – 2 банки
мука для раскатки
Способ приготовления:
1. Раскатать пласт, разделить его на 3 части.
2. Выложить на застеленный пергаментом противень и сделать небольшие надрезы. Выпекать до золотистой корочки.
3. Приготовить крем: взбить сливочное масло до белого, добавить сгущенку в несколько этапов и взбивать еще несколько минут.
4. Каждый слой смазать кремом и накрыть другим слоем поочередно.
5. Готовый десерт посыпать крошкой со всех сторон.
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