Большой и суперхрустящий Наполеон: максимально просто рецепт

У этого десерта очень большое количество поклонников и подают его почти в каждом кафе или ресторане. Это настоящая классика кондитерского искусства, у которой есть уже множество вариантов приготовления. Но максимально простой и вкусный "Наполеон" выходит именно из слоеного теста.

Идея приготовления большого и хрустящего торта "Наполеон" опубликована на странице cooks.story в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 2 пласта

сливочное масло – 500 г

сгущенка – 2 банки

мука для раскатки

Способ приготовления:

Видео дня

1. Раскатать пласт, разделить его на 3 части.

2. Выложить на застеленный пергаментом противень и сделать небольшие надрезы. Выпекать до золотистой корочки.

3. Приготовить крем: взбить сливочное масло до белого, добавить сгущенку в несколько этапов и взбивать еще несколько минут.

4. Каждый слой смазать кремом и накрыть другим слоем поочередно.

5. Готовый десерт посыпать крошкой со всех сторон.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: