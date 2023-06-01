Быстрая морковь по-корейски без приправы: рецепт популярной закуски
Морковь по-корейски – это пикантная холодная закуска и салат одновременно, который очень легко приготовить в домашних условиях. Морковь сразу можно дополнить специальной приправой или сделать без нее, использовав ароматные специи.
Фудблогер Татьяна с ником tetianna_gan на своей странице в Instagram поделилась рецептом моркови по-корейски, которую вы легко приготовите без приправы.
Ингредиенты:
- морковь – 1 кг
- сахар – 3 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- перец – 1 ч. л.
- уксус – 4 ст. л.
- кориандр – 0,5 ч. л.
- чеснок – 1 головка
- масло растительное – 100 мл
Способ приготовления:
1. Сначала очистить и натереть морковь на корейской терке. В натертом виде моркови должно быть ровно 1 кг. Переложить ее в глубокую миску.
2. Добавить в морковь сахар, соль, перец и кориандр.
3. Также добавить уксус и измельченный через пресс чеснок.
4. Растительное масло нужно подогреть до горячего состояния, но не кипятить.
Важно: масло ни в коем случае не нужно кипятить, ведь оно начнет выделять токсичные вещества, а в салате будет горчить.
5. Вылить масло сверху на чеснок. Все кропотливо перемешать, выложить в контейнер и поставить в холодильник минимум на 2 часа. Приятного аппетита!
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