Морковь по-корейски – это пикантная холодная закуска и салат одновременно, который очень легко приготовить в домашних условиях. Морковь сразу можно дополнить специальной приправой или сделать без нее, использовав ароматные специи.

Фудблогер Татьяна с ником tetianna_gan на своей странице в Instagram поделилась рецептом моркови по-корейски, которую вы легко приготовите без приправы.

Ингредиенты:

морковь – 1 кг

сахар – 3 ст. л.

соль – 1 ч. л.

перец – 1 ч. л.

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уксус – 4 ст. л.

кориандр – 0,5 ч. л.

чеснок – 1 головка

масло растительное – 100 мл

Способ приготовления:

1. Сначала очистить и натереть морковь на корейской терке. В натертом виде моркови должно быть ровно 1 кг. Переложить ее в глубокую миску.

2. Добавить в морковь сахар, соль, перец и кориандр.

3. Также добавить уксус и измельченный через пресс чеснок.

4. Растительное масло нужно подогреть до горячего состояния, но не кипятить.

Важно: масло ни в коем случае не нужно кипятить, ведь оно начнет выделять токсичные вещества, а в салате будет горчить.

5. Вылить масло сверху на чеснок. Все кропотливо перемешать, выложить в контейнер и поставить в холодильник минимум на 2 часа. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить огурцы по-корейски без моркови.