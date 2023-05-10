Быстрые маринованные помидоры с чесноком и укропом: можно есть через 2 часа

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Быстрые маринованные помидоры с чесноком и укропом: можно есть через 2 часа

Сезон помидоров начат. И из них можно делать не только свежие и легкие салаты, но и пикантную закуску. Особенность такого блюда в том, что помидор не разрезается до конца и остается цельным. Плод остается сочным и насыщается пряными вкусами чеснока и зелени.

Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Яны с ником gotovim_s_yanou в Instagram. Блюдо можно будет есть уже через 2 часа.

Быстрые маринованные помидоры с чесноком и укропом: можно есть через 2 часа

Ингредиенты:

  • 500 г помидоров
  • пол-пучка петрушки и укропа
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  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ст.л. яблочного уксуса
  • 1/2 острого перца

Способ приготовления:

Быстрые маринованные помидоры с чесноком и укропом: можно есть через 2 часа

1. Помидоры лучше выбирать небольшие, чтобы они хорошо промариновали.

2. На помидорах сделайте крестообразный надрез, но не до конца, чтобы плоды остались целыми.

Быстрые маринованные помидоры с чесноком и укропом: можно есть через 2 часа

3. Добавьте измельченную зелень, уксус, сахар, соль.

4. Мелко нашинкуйте острый перец.

Быстрые маринованные помидоры с чесноком и укропом: можно есть через 2 часа

5. Чеснок пропустите через пресс.

6. Все тщательно перемешайте и отправьте в холодильник на 2 часа минимум, а лучше на сутки.

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