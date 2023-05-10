Сезон помидоров начат. И из них можно делать не только свежие и легкие салаты, но и пикантную закуску. Особенность такого блюда в том, что помидор не разрезается до конца и остается цельным. Плод остается сочным и насыщается пряными вкусами чеснока и зелени.

Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Яны с ником gotovim_s_yanou в Instagram. Блюдо можно будет есть уже через 2 часа.

Ингредиенты:

500 г помидоров

пол-пучка петрушки и укропа

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2-3 зубчика чеснока

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1 ст.л. яблочного уксуса

1/2 острого перца

Способ приготовления:

1. Помидоры лучше выбирать небольшие, чтобы они хорошо промариновали.

2. На помидорах сделайте крестообразный надрез, но не до конца, чтобы плоды остались целыми.

3. Добавьте измельченную зелень, уксус, сахар, соль.

4. Мелко нашинкуйте острый перец.

5. Чеснок пропустите через пресс.

6. Все тщательно перемешайте и отправьте в холодильник на 2 часа минимум, а лучше на сутки.

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