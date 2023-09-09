Чтобы в любой момент можно быстро приготовить перекус – приобретите в магазине обычные вафли. Они отлично сочетаются абсолютно с разными продуктами, а особенно вкусно получается, если добавить мясной фарш. Вафельные треугольники нужно будет просто пожарить на сковороде.

Идея приготовления вафель с фаршем и сыром опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Все компоненты для блюда достаточно бюджетные.

Ингредиенты:

вафли – 1 пачка

сыр (моцарелла, сулугуни, халуми) – 200 г

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куриное филе (фарш) – 2 шт (500 г)

соль, перец, паприка

лук – 1 шт

яйцо – 2 шт

молоко – 50 мл

соль, приправа

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать на кусочки.

2. Добавить соль, специи, лук и взбить блендером. Можно брать готовый фарш.

3. Яйца слегка взбить со специями и молоком.

4. Сыр порезать.

5. На вафлю выложить фарш, сверху творог и прикрыть другой вафлей.

6. Порезать на порционные кусочки.

7. Окунуть в яйцо и жарить в румянец с двух сторон.

8. Подавать в бульоны, супы, борщи или как отдельное блюдо. Вкушает в горячем и в холодном виде.

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