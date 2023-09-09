Быстрые вафли с фаршем и сыром на перекус: как приготовить блюдо за 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Быстрые вафли с фаршем и сыром на перекус: как приготовить блюдо за 15 минут

Чтобы в любой момент можно быстро приготовить перекус – приобретите в магазине обычные вафли. Они отлично сочетаются абсолютно с разными продуктами, а особенно вкусно получается, если добавить мясной фарш. Вафельные треугольники нужно будет просто пожарить на сковороде.

Идея приготовления вафель с фаршем и сыром опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Все компоненты для блюда достаточно бюджетные.

Быстрые вафли с фаршем и сыром на перекус: как приготовить блюдо за 15 минут

Ингредиенты:

  • вафли – 1 пачка
  • сыр (моцарелла, сулугуни, халуми) – 200 г
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  • куриное филе (фарш) – 2 шт (500 г)
  • соль, перец, паприка
  • лук – 1 шт
  • яйцо – 2 шт
  • молоко – 50 мл
  • соль, приправа

Способ приготовления:

Быстрые вафли с фаршем и сыром на перекус: как приготовить блюдо за 15 минут

1. Куриное филе порезать на кусочки.

2. Добавить соль, специи, лук и взбить блендером. Можно брать готовый фарш.

Быстрые вафли с фаршем и сыром на перекус: как приготовить блюдо за 15 минут

3. Яйца слегка взбить со специями и молоком.

4. Сыр порезать.

Быстрые вафли с фаршем и сыром на перекус: как приготовить блюдо за 15 минут

5. На вафлю выложить фарш, сверху творог и прикрыть другой вафлей.

Быстрые вафли с фаршем и сыром на перекус: как приготовить блюдо за 15 минут

6. Порезать на порционные кусочки.

Быстрые вафли с фаршем и сыром на перекус: как приготовить блюдо за 15 минут

7. Окунуть в яйцо и жарить в румянец с двух сторон.

8. Подавать в бульоны, супы, борщи или как отдельное блюдо. Вкушает в горячем и в холодном виде.

Быстрые вафли с фаршем и сыром на перекус: как приготовить блюдо за 15 минут

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