Быстрые вафли с фаршем и сыром на перекус: как приготовить блюдо за 15 минут
Чтобы в любой момент можно быстро приготовить перекус – приобретите в магазине обычные вафли. Они отлично сочетаются абсолютно с разными продуктами, а особенно вкусно получается, если добавить мясной фарш. Вафельные треугольники нужно будет просто пожарить на сковороде.
Идея приготовления вафель с фаршем и сыром опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Все компоненты для блюда достаточно бюджетные.
Ингредиенты:
- вафли – 1 пачка
- сыр (моцарелла, сулугуни, халуми) – 200 г
- куриное филе (фарш) – 2 шт (500 г)
- соль, перец, паприка
- лук – 1 шт
- яйцо – 2 шт
- молоко – 50 мл
- соль, приправа
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать на кусочки.
2. Добавить соль, специи, лук и взбить блендером. Можно брать готовый фарш.
3. Яйца слегка взбить со специями и молоком.
4. Сыр порезать.
5. На вафлю выложить фарш, сверху творог и прикрыть другой вафлей.
6. Порезать на порционные кусочки.
7. Окунуть в яйцо и жарить в румянец с двух сторон.
8. Подавать в бульоны, супы, борщи или как отдельное блюдо. Вкушает в горячем и в холодном виде.
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