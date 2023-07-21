Консервирование огурцов, на которое вы потратили кучу продуктов и времени, может закончиться провалом, ведь очень часто банки взрываются. Это означает, что вы нарушили технологию приготовления и какие-то бактерии все же попали внутрь. Поэтому следует разобраться в том, можно ли еще спасти такие овощи.

Редакция FoodOboz расскажет, в каких вариантах огурцы еще можно спасти, а в каких лучше просто выбросить. Все зависит от того, какие консерванты вы выбирали во время приготовления.

Какие огурцы точно нужно выбрасывать

Если на банке с огурцами, которые вы готовили с уксусом и сахаром, сдулась крышка – такие овощи точно употреблять нельзя. Там ведь уже точно завелись патогенные бактерии, несмотря на наличие уксуса. Такие овощи будут очень мягкими и невкусными, а их употребление опасным. Потому лучшим вариантом будет просто их выбросить. Такая же ситуация и с консервированными салатами.

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Что делать с квашеными огурцами, в которых сдулись крышки

С квашеными огурцами ситуация попроще, ведь в них добавляется только соль. Поэтому когда вы увидели, что крышки сдуваются, сразу начинайте действовать.

Соблюдайте такую технологию

1. Слейте рассол.

2. Хорошо его прокипятите.

3. Залейте огурцы и подождите 5 минут.

4. Снова слейте.

6. Еще раз прокипятите.

7. Затем охладите рассол и снова залейте в банки.

8. Просто закройте или закатайте чистыми крышками.

Есть такие огурцы в самостоятельном виде не стоит, но их можно использовать для приготовления супов и солянок. Таким образом вы сохраните продукт и ваш труд и время уже не будут потрачены впустую.

Что делать, если банка взорвалась

Если банка с солеными огурцами все-таки взорвалась, овощи нужно сразу достать и промыть холодной водой. Выложить в отдельную посуду. Затем залить чистой холодной водой и оставить откисать на 15-20 минут. Рассол можно приготовить свежий, или дважды перекипятить тот, что есть. Залить им огурцы в банках и закрыть. Также использовать для приготовления разнообразных блюд.

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