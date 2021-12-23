Что придаст оливье необычный вкус: добавьте всего один ингредиент

Салат оливье – универсальное блюдо, которое можно подавать в любой день, не обязательно праздничный. Он сытный, вкусный и может быть даже полезным, если заменить в нем майонез на другой полезный соус или же сделать домашний майонез. Овощи для салата лучше запекать, а не варить, горошек лучше взять свежий, а вместо вредной колбасы, например,– вареный язык, мясо или морепродукты.

Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусного, а главное, легкого салата оливье с креветками и зеленым луком.

мелкие креветки – 300 г

куриное филе – 300 г

морковь – 2 шт.

картофель – 3 шт.

домашний майонез – по вкусу

яйца – 5 шт.

зеленый горошек (можно консервированный или свежий) – 100 г

соленые или свежие огурцы – 2 шт.

лук зеленый – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи помойте и запекайте в духовке до готовности.

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2. Почистите и порежьте кубиком.

3. Яйца отварите и также порежьте.

4. Филе можно запечь и порезать кубиком.

5. Креветки ошпарьте кипятком, порежьте.

6. Лук измельчите.

7. Сделайте домашний майонез.

8. Все ингредиенты смешайте в большой миске и хорошо перемешайте.

9. Посолите, поперчите по вкусу.

10. Поставьте салат в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо настоялся, и можно есть.

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