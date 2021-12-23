Что придаст оливье необычный вкус: добавьте всего один ингредиент
Салат оливье – универсальное блюдо, которое можно подавать в любой день, не обязательно праздничный. Он сытный, вкусный и может быть даже полезным, если заменить в нем майонез на другой полезный соус или же сделать домашний майонез. Овощи для салата лучше запекать, а не варить, горошек лучше взять свежий, а вместо вредной колбасы, например,– вареный язык, мясо или морепродукты.
Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусного, а главное, легкого салата оливье с креветками и зеленым луком.
мелкие креветки – 300 г
куриное филе – 300 г
морковь – 2 шт.
картофель – 3 шт.
домашний майонез – по вкусу
яйца – 5 шт.
зеленый горошек (можно консервированный или свежий) – 100 г
соленые или свежие огурцы – 2 шт.
лук зеленый – 100 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи помойте и запекайте в духовке до готовности.
2. Почистите и порежьте кубиком.
3. Яйца отварите и также порежьте.
4. Филе можно запечь и порезать кубиком.
5. Креветки ошпарьте кипятком, порежьте.
6. Лук измельчите.
7. Сделайте домашний майонез.
8. Все ингредиенты смешайте в большой миске и хорошо перемешайте.
9. Посолите, поперчите по вкусу.
10. Поставьте салат в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо настоялся, и можно есть.
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