Что придаст оливье необычный вкус: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,7 т.
Как приготовить вкусный салат оливье

Салат оливье – универсальное блюдо, которое можно подавать в любой день, не обязательно праздничный. Он сытный, вкусный и может быть даже полезным, если заменить в нем майонез на другой полезный соус или же сделать домашний майонез. Овощи для салата лучше запекать, а не варить, горошек лучше взять свежий, а вместо вредной колбасы, например,– вареный язык, мясо или морепродукты.

Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусного, а главное, легкого салата оливье с креветками и зеленым луком.

  • мелкие креветки – 300 г

  • куриное филе – 300 г

  • морковь – 2 шт.

  • картофель – 3 шт.

  • домашний майонез – по вкусу

  • яйца – 5 шт.

  • зеленый горошек (можно консервированный или свежий) – 100 г

  • соленые или свежие огурцы – 2 шт.

  • лук зеленый – 100 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи помойте и запекайте в духовке до готовности.

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Картофель для блюда

2. Почистите и порежьте кубиком.

Приготовление салата

3. Яйца отварите и также порежьте.

Сварите яйца

4. Филе можно запечь и порезать кубиком.

Куриное филе

5. Креветки ошпарьте кипятком, порежьте.

"Оливье" с креветками

6. Лук измельчите.

Зеленый лук

7. Сделайте домашний майонез.

Домашний майонез

8. Все ингредиенты смешайте в большой миске и хорошо перемешайте.

Традиционный салат "Оливье" с огурцами

9. Посолите, поперчите по вкусу.

Специи для салата

10. Поставьте салат в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо настоялся, и можно есть.

Готовый салат

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