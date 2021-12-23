Самый вкусный домашний майонез с секретным ингредиентом: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Одна из самых популярных заправок для салатов – майонез, который чаще всего покупают, а не делают самостоятельно. Но лучше всего его все-таки готовить дома, из натуральных продуктов, только так вы сможете уверены в его безопастности.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного и самое главное – безопасного майонеза.

Ингредиенты:

желтки – 2 шт.

подсолнечное масло – 125-150 мл

растительное масло – 20-40 г

горчица – 10 г

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сок лимона – 1 ст. л.

перец – щепотка

соль – щепотка

чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с солью, горчицей и черным перцем.

2. Разогрейте сковороду, налейте масло, порежьте чеснок и хорошо поджарьте до золотистости.

3. После добавьте его в яичную смесь.

4. Туда же добавьте подсолнечного масла и все тщательно перебейте до однородности блендером.

5. В самом конце добавьте лимонный сок и снова перемешайте.

Этот соус подойдет для мясных блюд, а также для разных салатов.

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