Самый вкусный домашний майонез с секретным ингредиентом: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
10,9 т.
Самый вкусный домашний майонез с секретным ингредиентом: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Одна из самых популярных заправок для салатов – майонез, который чаще всего покупают, а не делают самостоятельно. Но лучше всего его все-таки готовить дома, из натуральных продуктов, только так вы сможете уверены в его безопастности.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного и самое главное – безопасного майонеза.

Ингредиенты:

  • желтки – 2 шт.

Приготовление домашнего майонеза

  • подсолнечное масло – 125-150 мл

  • растительное масло – 20-40 г

  • горчица – 10 г

Горчица для майонеза
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  • сок лимона – 1 ст. л.

  • перец – щепотка

  • соль – щепотка

Специи для соуса

  • чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с солью, горчицей и черным перцем.

Приготовление домашнего майонеза

2. Разогрейте сковороду, налейте масло, порежьте чеснок и хорошо поджарьте до золотистости.

3. После добавьте его в яичную смесь.

Домшний майонез с чесноком

4. Туда же добавьте подсолнечного масла и все тщательно перебейте до однородности блендером.

5. В самом конце добавьте лимонный сок и снова перемешайте.

Как приготовить вкусный домашний майонез

Этот соус подойдет для мясных блюд, а также для разных салатов.

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