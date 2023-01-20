В процессе приготовления домашних сдобных пирожков важнее всего – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и длительность хранения хлебобулочного изделия. Начинка может быть любая: соленая или сладкая.

В одном из кулинарных блогов (polli_cooking) в Instagram был опубликован рецепт пирожков с яблоками. В основе выпечки – дрожжевое тесто на молоке, благодаря чему сдоба выходит очень пышной, хорошо вырастает и прекрасно сохраняется.

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Ингредиенты:

молоко – 250 мл

сахар – 1 ст. л.

свежие дрожжи – 20 г

мука – 380 г

соль – 1 ч. л.

масло подсолнечное – 2 ст. л.

Начинка:

яблоки – 3 шт

сливочное масло – 25 г

сахар – 3-4 ст. л.

корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Опара. К теплому молоку добавить сахар и дрожжи. Хорошо перемешать, накрыть пленкой или полотенцем и оставить в теплом месте на 10-15 минут.

2. Начинка. Яблоки почистить и нарезать кубиками, после чего обжарить на сливочном масле с добавлением сахара. Карамелизовать фрукты.

3. Напоследок добавить корицу, перемешать и снять с огня.

4. Тесто. К готовой опаре добавить просеянную муку, соль и перемешать.

5. Добавить масло и начать замешивать тесто – сначала в миске, а затем продолжить вымешивать на присыпанной мукой поверхности. Готовое тесто переложить в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и оставить на 1 час в теплом месте.

6. Через 1 час обмять тесто и сформовать из него кобваску. Разделить на шарики одинакового размера. Накрыть шарики полотенцем и начать лепить пирожки с начинкой.

7. Готовые пирожки выложить на противень, застеленный пергаментом, смазать желтком и присыпать маком.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.

9. Готовые пирожки достать из духовки и накрыть полотенцем, оставить так на 10 минут – пирожки станут более мягкими.

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