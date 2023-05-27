Весной всегда хочется легких и питательных салатов без майонеза и жирного мяса. Особенно, чтобы там было много сезонных овощей и разнообразная зелень.

Грузинский салат – именно то, что нужно. В его составе много пряностей, баклажаны и болгарский перец. Также, отварная курица. И заправляется этот шедевр оливковым маслом.

Идея приготовления грузинского салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Такое блюдо может быть интересной альтернативой популярному "Цезарю".

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Ингредиенты:

баклажан – 1 большой или 2 меньших

болгарский перец – 2 маленьких

куриное филе – 200-300 г

синий лук – 1 шт. + винный уксус для маринада

кинза – по вкусу

хмели-сунели – по вкусу

чеснок – 3 зубчика

оливковое масло – 2-3 ст.л.

бальзамический соус – 2 ст.л.

орехи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В баклажанах и перчике делаем небольшие надрезы и запекаем их 40 минут при температуре 190 градусов.

2. Куриное филе отвариваем с ароматным горошком и лавровым листом.

3. Лук нарезаем полукольцами и заливаем винным уксусом. Оставляем на полчаса, чтобы лук промариновался.

4. Готовым овощам даем остыть, снимаем шкурку и нарезаем соломкой или разрываем на волокна вручную.

5. То же делаем с курицей. Все смешиваем и добавляем лук и нарезанную кинзу. Заправляем оливковым маслом, бальзамическим соусом, солим и перчим по вкусу.

6. Перемешиваем и посыпаем гранатом или греческими орешками.

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