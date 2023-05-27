Эффектный грузинский салат с баклажанами: вкуснее "Цезаря"
Весной всегда хочется легких и питательных салатов без майонеза и жирного мяса. Особенно, чтобы там было много сезонных овощей и разнообразная зелень.
Грузинский салат – именно то, что нужно. В его составе много пряностей, баклажаны и болгарский перец. Также, отварная курица. И заправляется этот шедевр оливковым маслом.
Идея приготовления грузинского салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Такое блюдо может быть интересной альтернативой популярному "Цезарю".
Ингредиенты:
- баклажан – 1 большой или 2 меньших
- болгарский перец – 2 маленьких
- куриное филе – 200-300 г
- синий лук – 1 шт. + винный уксус для маринада
- кинза – по вкусу
- хмели-сунели – по вкусу
- чеснок – 3 зубчика
- оливковое масло – 2-3 ст.л.
- бальзамический соус – 2 ст.л.
- орехи – по вкусу
Способ приготовления:
1. В баклажанах и перчике делаем небольшие надрезы и запекаем их 40 минут при температуре 190 градусов.
2. Куриное филе отвариваем с ароматным горошком и лавровым листом.
3. Лук нарезаем полукольцами и заливаем винным уксусом. Оставляем на полчаса, чтобы лук промариновался.
4. Готовым овощам даем остыть, снимаем шкурку и нарезаем соломкой или разрываем на волокна вручную.
5. То же делаем с курицей. Все смешиваем и добавляем лук и нарезанную кинзу. Заправляем оливковым маслом, бальзамическим соусом, солим и перчим по вкусу.
6. Перемешиваем и посыпаем гранатом или греческими орешками.
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