Эффектный грузинский салат с баклажанами: вкуснее "Цезаря"

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектный грузинский салат с баклажанами: вкуснее 'Цезаря'

Весной всегда хочется легких и питательных салатов без майонеза и жирного мяса. Особенно, чтобы там было много сезонных овощей и разнообразная зелень.

Грузинский салат – именно то, что нужно. В его составе много пряностей, баклажаны и болгарский перец. Также, отварная курица. И заправляется этот шедевр оливковым маслом.

Идея приготовления грузинского салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Такое блюдо может быть интересной альтернативой популярному "Цезарю".

Эффектный грузинский салат с баклажанами: вкуснее ''Цезаря''
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Ингредиенты:

  • баклажан – 1 большой или 2 меньших
  • болгарский перец – 2 маленьких
  • куриное филе – 200-300 г
  • синий лук – 1 шт. + винный уксус для маринада
  • кинза – по вкусу
  • хмели-сунели – по вкусу
  • чеснок – 3 зубчика
  • оливковое масло – 2-3 ст.л.
  • бальзамический соус – 2 ст.л.
  • орехи – по вкусу

Способ приготовления:

Эффектный грузинский салат с баклажанами: вкуснее ''Цезаря''

1. В баклажанах и перчике делаем небольшие надрезы и запекаем их 40 минут при температуре 190 градусов.

2. Куриное филе отвариваем с ароматным горошком и лавровым листом.

Эффектный грузинский салат с баклажанами: вкуснее ''Цезаря''

3. Лук нарезаем полукольцами и заливаем винным уксусом. Оставляем на полчаса, чтобы лук промариновался.

Эффектный грузинский салат с баклажанами: вкуснее ''Цезаря''

4. Готовым овощам даем остыть, снимаем шкурку и нарезаем соломкой или разрываем на волокна вручную.

5. То же делаем с курицей. Все смешиваем и добавляем лук и нарезанную кинзу. Заправляем оливковым маслом, бальзамическим соусом, солим и перчим по вкусу.

Эффектный грузинский салат с баклажанами: вкуснее ''Цезаря''

6. Перемешиваем и посыпаем гранатом или греческими орешками.

Эффектный грузинский салат с баклажанами: вкуснее ''Цезаря''

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