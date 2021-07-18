Горчичный порошок опаснее моющих средств? Минутка химии

Минутка занимательной химии. Или о том, почему "экологичное средство" в виде горчичного порошка с содой убивает экосистему сильнее, чем фосфатные моющие средства.

В который раз наткнулась на совершенно неграмотное утверждение: откажитесь от промышленных моющих средств, используйте соду с горчичным порошком! Давайте с вами попробуем разобраться, что такое сода+горчица с точки зрения химии и почему они отмывают наши тарелки до сверкающего блеска? ;)

Горчица. А точнее – горчичный порошок. Одним из основных его компонентов (около 5% по массе) является вещество под названием синигрин. Именно это вещество определяет "жгучесть и слезоточивость". Потому что синигрин сам по себе с легкостью превращается в аллигорчичное масло – ирритант (вещество, раздражающее любую точку, любого животного, к которой только могут прикоснуться его молекулы). Другими словами, горчица при попадании в воду делает ее весьма некомфортной для рыб и других обитателей… Но к этому моменту мы еще вернемся.

Видео дня

Теперь о том, что же происходит, если смешать горчицу с содой и размочить все это великолепие водичкой. А происходит химическая реакция под названием – щелочной гидролиз, в ходе которой из синигрин выделяется другое вещество, гидроксиламин, с легкостью превращающийся… в аммиак! И уже именно аммиак "отмывает до блеска" ваши тарелки, окна, ванну и кухонные поверхности.

Можно, конечно, не заморачиваться с содой-горчицей, просто – взять нашатырный спирт и помыть с его помощью дом (к слову, наши мамы и бабушки в советское время именно так иногда и поступали). Но, согласитесь "нашатырный спирт" звучит не столь экологично в сравнении с "горчичный порошок".

Теперь минутка статистики. Давайте смоделируем ситуацию: внезапно все население Днепра (все 500 тыс. домохозяйств) помыли свои тарелки после ужина горчичным порошком с содой, у каждого домохозяйства на это был потрачен мизер - буквально 3 грамма горчицы… И вот, 25 500 куб. м воды стали дискомфортны для жизни любых существ, а еще – в сточные воды попало около 4 кг аммиака. Ага, это всего лишь после одного ужина… После завтрака ситуация повторится и все приведенные мной цифры удвоятся. И так далее…

Можно долго спорить о том, что наши очистные сооружения дряхлые и не справляются с тем объемом моющих средств, которые наши граждане ежедневно сбрасывают в канализацию. Но очистные сооружения, по крайней мере, рассчитаны на переработку сульфатов и фосфатов, способны делать это, как минимум – отчасти. Никто не предполагает, что в сточные воды польются аммиак и аллигорчичное масло… Последствия для экосистемы могут быть фатальны!

Кстати, ситуация, когда только половина города моет свою посуду горчицей, а другая половина – продолжает использовать традиционные средства – еще хуже. Поскольку аммиак и другие вещества, выделяющиеся из горчицы, убивают бактерии, призванные раскладывать сульфаты и фосфаты, что делает очистные сооружения еще более "дряхлыми и не справляющимися".

Любой профильный эколог может рассказать гораздо лучше меня, как минимизировать количество используемых в вашем домохозяйстве моющих средств. И именно такой подход оказывается наиболее правильным с точки зрения сохранения экосистемы…

Я же только попрошу вас всегда думать на несколько шагов вперед, к каким последствиям может привести то или иное "экологичное действие". А еще – учить химию в школе!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.