Грибная юшка с лапшой: рецепт сытного и вкусного блюда для всей семьи
Грибная юшка – очень пикантное и вкусное блюдо, основа которой – сушеные грибы, а также овощи и специи. Для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте лапшу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной грибной юшки.
Ингредиенты:
- 100 г белых сушеных грибов
- 1 л крутого кипятка
- 1 большой лук
- 1 морковь
- сливочное и растительное масло
- 2 л воды
- лапша
- чеснок
- зелень
Способ приготовления:
1. Грибы залейте 1 л кипятка, оставить на 1 час. Отделите жидкость, но не выливать, эта вода пригодится.
2. Сливочное масло растопите, добавьте растительное, пожарьте лук затем добавьте морковь и замоченные грибы, но порезать их нужно небольшими кусочками. Жарьте минут 10, добавьте специи, соль, перец, приправу для грибной юшки.
3. Когда зажарка готова, добавьте воду, в которой замачивались грибы, но ее процедите обязательно и добавьте еще воду.
4. Варите такую уху 40 минут на медленном огне, снимая пену.
5. Отдельно отварите тоненькую лапшу.
6. При подаче в миску выложите немного лапши, сверху залейте грибной юшкой, обязательно добавьте еще свежий натертый на терку чеснок и зелень укропа!
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