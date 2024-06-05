Грибная юшка с лапшой: рецепт сытного и вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
150
Рецепт блюда

Грибная юшка – очень пикантное и вкусное блюдо, основа которой – сушеные грибы, а также овощи и специи. Для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте лапшу.

Вкусная грибная юшка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной грибной юшки.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 100 г белых сушеных грибов
  • 1 л крутого кипятка
  • 1 большой лук
  • 1 морковь
  • сливочное и растительное масло
  • 2 л воды
  • лапша
  • чеснок
  • зелень

Способ приготовления:

1. Грибы залейте 1 л кипятка, оставить на 1 час. Отделите жидкость, но не выливать, эта вода пригодится.

Грибы для приготовления супа

2. Сливочное масло растопите, добавьте растительное, пожарьте лук затем добавьте морковь и замоченные грибы, но порезать их нужно небольшими кусочками. Жарьте минут 10, добавьте специи, соль, перец, приправу для грибной юшки.

Овощная зажарка

3. Когда зажарка готова, добавьте воду, в которой замачивались грибы, но ее процедите обязательно и добавьте еще воду.

4. Варите такую уху 40 минут на медленном огне, снимая пену.

Приготовление блюда

5. Отдельно отварите тоненькую лапшу.

Лапша для супа

6. При подаче в миску выложите немного лапши, сверху залейте грибной юшкой, обязательно добавьте еще свежий натертый на терку чеснок и зелень укропа!

Готовое блюдо

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