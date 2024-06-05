Грибная юшка – очень пикантное и вкусное блюдо, основа которой – сушеные грибы, а также овощи и специи. Для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте лапшу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной грибной юшки.

Ингредиенты:

100 г белых сушеных грибов

1 л крутого кипятка

1 большой лук

1 морковь

сливочное и растительное масло

2 л воды

лапша

чеснок

зелень

Способ приготовления:

1. Грибы залейте 1 л кипятка, оставить на 1 час. Отделите жидкость, но не выливать, эта вода пригодится.

2. Сливочное масло растопите, добавьте растительное, пожарьте лук затем добавьте морковь и замоченные грибы, но порезать их нужно небольшими кусочками. Жарьте минут 10, добавьте специи, соль, перец, приправу для грибной юшки.

3. Когда зажарка готова, добавьте воду, в которой замачивались грибы, но ее процедите обязательно и добавьте еще воду.

4. Варите такую уху 40 минут на медленном огне, снимая пену.

5. Отдельно отварите тоненькую лапшу.

6. При подаче в миску выложите немного лапши, сверху залейте грибной юшкой, обязательно добавьте еще свежий натертый на терку чеснок и зелень укропа!

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