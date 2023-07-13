Густое абрикосовое варенье по-новому: добавьте всего один ингредиент
Варенье из абрикосов – очень вкусная домашняя консервация. Приготовить его можно с косточками и без половинками и целыми фруктами. Для яркого вкуса можно дополнить десерт орехами, в частности, миндалем, лимоном или апельсином.
Фудблогер Лилия (lileklilek2) на своей странице в Instagram поделилась рецептом абрикосового варенья половинками с миндалем.
Ингредиенты:
- абрикосы
- сахар
- лимонная кислота
- миндаль
Способ приготовления:
1. Из абрикосов удалить косточки.
2. Половинки абрикосов засыпать сахаром в соотношении 1:1. Оставить на 6-8 часов.
3. После этого – довести абрикосы до кипения и дать полностью остыть. Сделать это два раза.
4. Третий раз нужно достать абрикосы и выпаривать сироп на большом огне в течение 15-20 минут.
5. Далее нужно снова добавить абрикосы к сиропу, также добавить 1\2 ч. л. лимонной кислоты и очищенный миндаль. Довести до кипения и варить 10 минут.
6. Разлить варенье в стерилизованные банки и закрыть крышками. Готово!
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