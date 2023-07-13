Варенье из абрикосов – очень вкусная домашняя консервация. Приготовить его можно с косточками и без половинками и целыми фруктами. Для яркого вкуса можно дополнить десерт орехами, в частности, миндалем, лимоном или апельсином.

Фудблогер Лилия (lileklilek2) на своей странице в Instagram поделилась рецептом абрикосового варенья половинками с миндалем.

Ингредиенты:

абрикосы

сахар

лимонная кислота

миндаль

Способ приготовления:

1. Из абрикосов удалить косточки.

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2. Половинки абрикосов засыпать сахаром в соотношении 1:1. Оставить на 6-8 часов.

3. После этого – довести абрикосы до кипения и дать полностью остыть. Сделать это два раза.

4. Третий раз нужно достать абрикосы и выпаривать сироп на большом огне в течение 15-20 минут.

5. Далее нужно снова добавить абрикосы к сиропу, также добавить 1\2 ч. л. лимонной кислоты и очищенный миндаль. Довести до кипения и варить 10 минут.

6. Разлить варенье в стерилизованные банки и закрыть крышками. Готово!

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