Смородиновое варенье

Домашнее варенье и джем можно готовить из любых ягод, но вкуснее всего будут из смородины, малины, клубники. Кулинары советуют обязательно снимать пену из варенья при приготовлении!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень густого и вкусного смородинового варенья, которое очень быстро готовится.

Ингредиенты:

3 стакана воды

6 стаканов смородины

9 стаканов сахара

Способ приготовления:

1. Помойте ягоды, выложите в миску, засыпьте сахаром, добавьте воду, перемешайте.

2. Варите варенье до закипания и после закипания еще 7 минут.

3. Банки и крышки простерилизуйте.

4. Разлейте горячее варенье по банкам и закатайте и охладите.

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