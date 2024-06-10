Густое смородиновое варенье с сахаром на зиму: как правильно приготовить
Домашнее варенье и джем можно готовить из любых ягод, но вкуснее всего будут из смородины, малины, клубники. Кулинары советуют обязательно снимать пену из варенья при приготовлении!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень густого и вкусного смородинового варенья, которое очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- 3 стакана воды
- 6 стаканов смородины
- 9 стаканов сахара
Способ приготовления:
1. Помойте ягоды, выложите в миску, засыпьте сахаром, добавьте воду, перемешайте.
2. Варите варенье до закипания и после закипания еще 7 минут.
3. Банки и крышки простерилизуйте.
4. Разлейте горячее варенье по банкам и закатайте и охладите.
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