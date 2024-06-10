Густое смородиновое варенье с сахаром на зиму: как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Смородиновое варенье

Домашнее варенье и джем можно готовить из любых ягод, но вкуснее всего будут из смородины, малины, клубники. Кулинары советуют обязательно снимать пену из варенья при приготовлении!

Вкусное домашнее варенье из смородины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень густого и вкусного смородинового варенья, которое очень быстро готовится.

Рецепт варенья

Ингредиенты:

  • 3 стакана воды
  • 6 стаканов смородины
  • 9 стаканов сахара

Способ приготовления:

1. Помойте ягоды, выложите в миску, засыпьте сахаром, добавьте воду, перемешайте.

Ягоды для варенья

2. Варите варенье до закипания и после закипания еще 7 минут.

Сколько варить варенье

3. Банки и крышки простерилизуйте.

Приготовление варенья

4. Разлейте горячее варенье по банкам и закатайте и охладите.

Готовое варенье

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