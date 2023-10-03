Соус тартар – это идеальное дополнение к рыбе, мясу, салатам, шаурме и пицце. К тому же его очень легко приготовить в домашних условиях всего за 5 минут. За основание соуса можно взять сметану или майонез, а для яркого вкуса дополнить его малосольным огурцом.

Фудблогер Юлия Стеганцева (_lady.stegantseva_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соуса тартар.

Ингредиенты:

соленые огурцы

синий лук

укроп

чеснок

сметана

майонез

Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать соленые огурцы и синий лук мелкими кубиками. Это можно сделать с помощью блендера.

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2. Измельчить укроп. Смешать его с огурцами и луком.

3. К общей массе выжать через пресс чеснок.

4. Добавить также сметану и майонез в одинаковых пропорциях. Все тщательно перемешать. Приятного аппетита!

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