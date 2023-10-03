К рыбе, мясу и даже шаурме: рецепт универсального соуса тартар дома

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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К рыбе, мясу и даже шаурме: рецепт универсального соуса тартар дома

Соус тартар – это идеальное дополнение к рыбе, мясу, салатам, шаурме и пицце. К тому же его очень легко приготовить в домашних условиях всего за 5 минут. За основание соуса можно взять сметану или майонез, а для яркого вкуса дополнить его малосольным огурцом.

Фудблогер Юлия Стеганцева (_lady.stegantseva_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соуса тартар.

Соус тартар на сметане и майонезе

Ингредиенты:

  • соленые огурцы
  • синий лук
  • укроп
  • чеснок
  • сметана
  • майонез

Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать соленые огурцы и синий лук мелкими кубиками. Это можно сделать с помощью блендера.

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Соус тартар с майонезом и сметаной

2. Измельчить укроп. Смешать его с огурцами и луком.

3. К общей массе выжать через пресс чеснок.

С чем едят соус тартар

4. Добавить также сметану и майонез в одинаковых пропорциях. Все тщательно перемешать. Приятного аппетита!

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