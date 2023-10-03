К рыбе, мясу и даже шаурме: рецепт универсального соуса тартар дома
Соус тартар – это идеальное дополнение к рыбе, мясу, салатам, шаурме и пицце. К тому же его очень легко приготовить в домашних условиях всего за 5 минут. За основание соуса можно взять сметану или майонез, а для яркого вкуса дополнить его малосольным огурцом.
Фудблогер Юлия Стеганцева (_lady.stegantseva_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соуса тартар.
Ингредиенты:
- соленые огурцы
- синий лук
- укроп
- чеснок
- сметана
- майонез
Способ приготовления:
1. Для начала нужно порезать соленые огурцы и синий лук мелкими кубиками. Это можно сделать с помощью блендера.
2. Измельчить укроп. Смешать его с огурцами и луком.
3. К общей массе выжать через пресс чеснок.
4. Добавить также сметану и майонез в одинаковых пропорциях. Все тщательно перемешать. Приятного аппетита!
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