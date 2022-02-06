Как безопасно и без слез порезать лук: 3 простых способа

Лук – овощ, без которого тяжело представить любое мясное блюдо, а также большинство салатов, соленых пирогов. Специалисты рекомендуют употреблять лук и чеснок особенно в осенний и зимний период авитаминоза, утверждая, что в них много витаминов и минералов, которые необходимы организму.

Но даже в этого полезного продукта есть свои минусы, во-первых, его нельзя есть людям с проблемами ЖКТ, а чеснок – людям с проблемами с сердцем. Во-вторых, лук дает неприятный запах блюдам, а также при чистке раздражает глаза.

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Редакция FoodOboz выбрала для вас полезные советы, которые были опубликованы изданием INSIDER, как быстро и без слез почистить и порезать лук.

Кулинары советуют поместить лук в ледяную воду перед тем, как порезать его, чтобы он не вызывал слез.

1. Как правильно почистить лук

Снимите из луковицы кожуру, разрежьте на две части, после поместите одну половину луковицы срезом вниз в центр разделочной доски так, чтобы конец стебля был направлен к вашей доминирующей стороне (для большинства людей – вправо), а другую половину отодвиньте в сторону.

2. Как быстро порезать лук полукольцами

Держите луковицу одной рукой и начинайте резать, начиная с конца стебля, покачивающими движениями к себе от кончика ножа к основанию, создавая полукольца.

3. Как порезать лук кубиком

Для этой техники используйте острый нож. Отрежьте концы, далее разрежьте лук пополам и каждую еще на две равные части. Снимите кожуру с обеих частей лука. Поместите одну срезом вниз в центр разделочной доски так, чтобы конец стебля был обращен к вам и начинайте резать. В результате получится стандартный средний кубик.

Совет: когда будете резать, слегка наклоните лезвие внутрь к центру луковицы.

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