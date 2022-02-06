Как безопасно и без слез порезать лук: 3 простых способа

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
2,0 т.
Как порезать быстро лук

Луковощ, без которого тяжело представить любое мясное блюдо, а также большинство салатов, соленых пирогов. Специалисты рекомендуют употреблять лук и чеснок особенно в осенний и зимний период авитаминоза, утверждая, что в них много витаминов и минералов, которые необходимы организму.

Пирог с луком

Но даже в этого полезного продукта есть свои минусы, во-первых, его нельзя есть людям с проблемами ЖКТ, а чеснок – людям с проблемами с сердцем. Во-вторых, лук дает неприятный запах блюдам, а также при чистке раздражает глаза.

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Редакция FoodOboz выбрала для вас полезные советы, которые были опубликованы изданием INSIDER, как быстро и без слез почистить и порезать лук.

Кулинары советуют поместить лук в ледяную воду перед тем, как порезать его, чтобы он не вызывал слез.

1. Как правильно почистить лук

Как быстро и правильно почистить лук

Снимите из луковицы кожуру, разрежьте на две части, после поместите одну половину луковицы срезом вниз в центр разделочной доски так, чтобы конец стебля был направлен к вашей доминирующей стороне (для большинства людей – вправо), а другую половину отодвиньте в сторону.

Как порезать лук без слез

2. Как быстро порезать лук полукольцами

Как порезать лук кольцами

Держите луковицу одной рукой и начинайте резать, начиная с конца стебля, покачивающими движениями к себе от кончика ножа к основанию, создавая полукольца.

3. Как порезать лук кубиком

Как быстро порезать лук кубиком

Для этой техники используйте острый нож. Отрежьте концы, далее разрежьте лук пополам и каждую еще на две равные части. Снимите кожуру с обеих частей лука. Поместите одну срезом вниз в центр разделочной доски так, чтобы конец стебля был обращен к вам и начинайте резать. В результате получится стандартный средний кубик.

Совет: когда будете резать, слегка наклоните лезвие внутрь к центру луковицы.

Как правильно резать лук

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