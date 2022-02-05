Что нужно сделать с салом перед засолкой для идеального вкуса: совет от шеф-повара
Часто сало после засолки становится слишком мягким и просто теряет форму, разваливается. Такой продукт плохо режется и на бутерброд его не положишь. Поэтому перед приготовлением деликатеса следует воспользоваться одним простым лайфхаком.
Идеей приготовления засоленного сала поделился одесский шеф-повар Валерий Пономарь на своей странице в Instagram.
Он рекомендует перед засолкой бросить сало в морозильной камере минимум на 1 день. Таким образом, продукт будет иметь целостную и очень нежную структуру.
Ингредиенты:
сало – 1 кг
соль – 2 ст.л
сладкая молотая паприка – 1 ст.л (можно разбавить копченой)
зернистая горчица молотая – 1 ч.л
тмин – 1 ч.л
красный острый перец – 1/2 ч.л (по вкусу)
куркума – 2/3 ч.л
чеснок – 4-5 зубчиков
кориандр – 1 ч.л
черный перец – 1/2 ч.л
Способ приготовления:
1. Сало нарезать на удобные кусочки.
2. Лучше всего использовать сало толщиной 3-4 см со спины.
3. В отдельной посуде смешать все специи.
4. Выдавить чеснок.
5. Высыпать смесь на плоскую поверхность.
6. На целых кусочках сделать надрезы не до конца.
7. Обернуть в пергаментную бумагу.
8. Оставить в холодильнике на 5 дней. Затем такой продукт хорошо хранить в морозильнике.
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