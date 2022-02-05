Что нужно сделать с салом перед засолкой для идеального вкуса: совет от шеф-повара

Часто сало после засолки становится слишком мягким и просто теряет форму, разваливается. Такой продукт плохо режется и на бутерброд его не положишь. Поэтому перед приготовлением деликатеса следует воспользоваться одним простым лайфхаком.

Идеей приготовления засоленного сала поделился одесский шеф-повар Валерий Пономарь на своей странице в Instagram.

Он рекомендует перед засолкой бросить сало в морозильной камере минимум на 1 день. Таким образом, продукт будет иметь целостную и очень нежную структуру.

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Ингредиенты:

сало – 1 кг

соль – 2 ст.л

сладкая молотая паприка – 1 ст.л (можно разбавить копченой)

зернистая горчица молотая – 1 ч.л

тмин – 1 ч.л

красный острый перец – 1/2 ч.л (по вкусу)

куркума – 2/3 ч.л

чеснок – 4-5 зубчиков

кориандр – 1 ч.л

черный перец – 1/2 ч.л

Способ приготовления:

1. Сало нарезать на удобные кусочки.

2. Лучше всего использовать сало толщиной 3-4 см со спины.

3. В отдельной посуде смешать все специи.

4. Выдавить чеснок.

5. Высыпать смесь на плоскую поверхность.

6. На целых кусочках сделать надрезы не до конца.

7. Обернуть в пергаментную бумагу.

8. Оставить в холодильнике на 5 дней. Затем такой продукт хорошо хранить в морозильнике.

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