Запеченный картофель с копченым салом и соусом терияки для сытного обеда: рецепт от шеф-повара

Если вы не знаете, что приготовить на обед, выбирайте картофель – это всегда беспроигрышный вариант, потому что во-первых, этот продукт "дружит" со всеми специями и продуктами, а также он сытный и элементарный в приготовлении. Его можно: варить, запекать, тушить с мясом, делать вкусное пюре, "кораблики" с салом, готовить ароматный картофель по-сельски, а также добавлять в пироги, делать зразы, гратены, вареники и даже голубцы.

Но не стоит забывать, что этот продукт, несмотря на все его положительные свойства, еще и калорийный. Специалисты рекомендуют есть его 2-3 раза в неделю, в запеченном виде и, лучше всего – на обед.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда – запеченный картофель с копченым салом и соусом терияки для сытного обеда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

​​​​​​​Соус терияки – 3 ст. л.

Масло оливковое – 4 ст. л.

Сало копченое – 200-300 г

Зеленый лук на подачу – 30 г ​​​​​​​

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте, очистите картофель, нарежьте слайсами по 0,5 см.

2. Переложите в большую миску.

3. Добавьте соль, перец, соус и перемешайте.

4. Из сала срежьте кожу, нарежьте его тонкими ломтиками.

5. Из двойного слоя фольги сделайте "кораблики" и чередуйте сало и картофель.

6. Поставьте в духовку и готовьте около 30-40 минут при 170 С.

7. Готовое блюдо полейте снова соусом и присыпьте измельченным зеленым луком.

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